Ömer Fethi Gürer: Mısır alım fiyatı üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak açıklamasını değerlendiren CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin beklentisinin oldukça gerisinde kaldı” dedi.

Üreticilerin girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ton başına en az 15 bin liranın altında kalındığında para kazanamayacağını dile getirdiğini belirten Gürer “Açıklanan fiyat çiftçinin emeğini karşılamıyor,” dedi.

TMO alım fiyatını yeniden değerlendirmesi istedi.

Mısırda üretim düşüyor, ithalat artıyor

Türkiye’de hem yağlık hem de yemeklik olmak üzere iki tür mısırın yetiştirildiğini hatırlatan Gürer, yeterlilik oranının yüzde 82 olduğuna dikkat çekti. “Türkiye mısırda ithalatçı konumda. Oysa yerli üretim desteklenerek bu açığın kapatılması mümkün” diye konuştu.

2023-2024 döneminde ülkede 9 milyon ton mısır üretildiğini hatırlatan CHP Milletvekili, TÜİK verilerine göre bu yıl üretimin 8,5 milyon ton civarına gerilediğini söyledi. “Üretici bu yıl mısırdan para kazanmayı umuyordu ancak açıklanan alım fiyatı hayal kırıklığına yol açtı” ifadelerini kullandı.

“Alım fiyatı artırılsın”

Mısırın Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştiğini ancak buna rağmen açığın sürdüğünü belirten Gürer, çözümün üreticiye makul bir kâr payı verilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

“Türkiye mısırdaki açığını giderebilir ama bunun için çiftçinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin hafifletilmesi ve adil bir fiyat verilmesi gerekiyor. Üretici mutlu değil, verilen fiyatı yeterli bulmuyor. TMO’nun alım fiyatı 11 bin 300 lira yerine 15 bin liraya çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Temmuz'da yurtdışından vergisiz bir şekilde 500 bin ton mısır ithal edilmesinin önünü açan bir karar imzalamıştı.

Hasat zamanında mısır üreticisine kötü haber: İthalata izin, yüzde sıfır gümrük vergisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, geçtiğimiz temmuz ayında farklı bölgelerde mısır üretimi yapan çiftçilerden alınan bilgiler doğrultusunda 2025 mısır üretim maliyetini dekar başına 11 bin 107 TL olarak açıklamıştı.

