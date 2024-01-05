Ömer Fethi Gürer: Hayvancılıkta sorunlar çözülmezse, et ve süte ulaşım daha da zorlaşabilir

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları nedeniyle, son yıllarda Türkiye’de sorunlu hale gelen hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması istemiyle Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Maliyet artışları nedeniyle hayvancılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığını anlatan Gürer, sürecin doğru yönetilmemesi halinde, yurttaşların et ve süte ulaşımında yaşadığı sorunların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

"Doğru düzgün bir hayvancılık politikamız yok"

Gürer, verdiği önergede, hayvancılıkta yaşanan sorunlarla ilgili olarak bir besicinin “Doğru düzgün bir hayvancılık politikamız yok. Şu anda ne yaptığımızı bilmiyoruz; bir yandan canlı hayvan, bir yandan et ithal ediyoruz. Bir yandan da yerli üretici büyüsün istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ardından da besicinin ifadelerinin hayvancılıkta yaşanan sorunları gözler önüne serdiğini söyledi.

Gürer, “Et fiyatındaki artıştan önce, mazot fiyatının, yem fiyatının artması, veterinerlik ücretlerinin artması, ilaç fiyatlarının çok yüksek oranlarda artması ciddi biçimde irdelenmeli. Bu süreç doğru yönetilmezse et ve sütte sorun daha da ağırlaşacak. Sorunların ve taleplerin çözümlenmemesi durumunda uygulanan yanlış politikalarla hayvancılığın sürdürülebilirliği tehlikeye düşecek” diye konuştu.

Maliyetler çarpı 2, sektör küçülüyor

Gürer, maliyetler nedeniyle hayvancıların sattıkları ya da kesime gönderdikleri besilerin yerine yenisini koyamadığını söyledi.

Hayvancıların bırakın büyüme hedeflerine ulaşmayı bulundukları durumu korumalarının bile mümkün olmadığını belirten Gürer, sıkıntıların sektörü küçülttüğünü aktardı.

Hayvancıların zorlu bir ayakta kalma mücadelesi verdiğinden bahseden Gürer “Fiyat istikrarının olmaması sorunların başında geliyor. Hayvan fiyatlarının artmasının hemen arkasından hammadde ve yem fiyatlarına da zam geliyor. İşçilik giderleri de en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor” dedi.

İthalat arttı

2023’te Türkiye’nin hayvan ithalatının devam ettiğini belirten Gürer, Türkiye’nin sığır ithalatının Kasım’da yüzde 940 oranında arttığını ve 2023’ün ilk 11 ayında toplam 1,03 milyar dolar sığır ithalatı için yurt dışına ödeme yapıldığını, buna rağmen et fiyatlarındaki artışın durmadığını söyledi.

Sadece Kasım’daki sığır ithalatının tutarının 170,4 milyon dolar olduğunu belirten Gürer, sığırların Brezilya, Uruguay ve Çekya’dan ithal edildiği bilgisini verdi.

Desteklemeler yetersiz

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde şöyle devam etti:

“Hayvancılık desteklemelerinin gerçek anlamda bu işi yapanlara, gerçek anlamda bu işi büyütmek isteyenlere ulaşmadığı ir gerçek. Bu nedenle destelemelerin yerinde ve görerek, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile koordineli olarak daha az bürokrasi ve güvenilir evraklarla üreticiye ulaşımı sağlanmalı.

Meradan sofraya kadar hayvancılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, devlet desteklerinin arttırılması ve gerçek üreticiye ulaştırılmasından, üretime olumlu yansımalarının da gözlemlenmesi ile birlikte; hayvancılığın sorunlarının çok yönlü araştırılması ve tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin gerekli tedbirlerin alınması adına Meclis Araştırması açılmalı…”

(HA)