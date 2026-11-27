İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, “fon soruştarması"yla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 49 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’yı yargıladı.

Mahkeme Balcı hakkında beraat, Sevinç hakkında ise “halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Ömer Çelik fotoğrafı yalanlamadı"

MLSA’nın aktardığına göre duruşmaya yoğunluk nedeniyle basın mensupları ve gözlemciler alınmadı. Mübaşir tarafından salonun kapısı kapatıldı.

Duruşma başladıktan sonra yan salonda SEGBİS kamerası açılarak gazeteci ve gözlemcilerin duruşmayı takip etmesine izin verildi.

Mustafa Balcı iddianameye karşı şu savunmayı yaptı:

“Ben bir gazeteci olarak ana muhalefet partisinin aktardığı bilgileri sosyal medyada paylaşabilirim. Dolayısıyla suç unsuru oluşmamıştır. Ömer Çelik’e ilişkin iddiaları teyit etmek için kendisini defalarca aradım ancak geri dönüş yapmadı. Beş sağlam kaynaktan teyit aldıktan sonra haberimi yazdım.

Osman Arıkan Nacar firari. HTS kayıtları incelenirse iddialarım kanıtlanabilir. Ömer Çelik iddiaları yalanlamıyor, Osman Arıkan Nacar da yalanlamıyor. İddianamede yer alan Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar’ın birlikte bulunduğu fotoğrafı Anadolu Ajansı’ndan aldım. Ardından Özgür Özel’in açıklamasını haberleştirdim. Ömer Çelik ile görüşen kişinin Osman Arıkan Nacar olduğuna ilişkin herhangi bir yalanlama gelmedi.

Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Eğer bu kişi Osman Arıkan Nacar değilse, bu durum HTS kayıtlarıyla kanıtlanabilirdi. Ancak bunların hiçbiri yapılmadı. Herhangi bir suç unsuru oluşmadığı için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”

Balcı’nın avukatı Emre Terekli ise müvekkilinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini belirterek “Müvekkilimin yaptığı sosyal medya paylaşımı gerçektir. Dolayısıyla suç unsuru oluşmamıştır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum.” dedi.

"Suçun unsurları oluşmadı"

Şaban Sevinç ise “Ben halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu nasıl işlemişim? TCK 217/A’nın unsurlarının oluşması için halkta panik ve korku meydana gelmesi gerekir. Benim hangi paylaşımlarım nedeniyle panik ve korku oluşmuştur? Hakkımdaki suçlamalardan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.” diye konuştu.

Sevinç’in avukatı Hasan Yiğit Erim de savunmasında şunları kaydetti:

“Müvekkilimin suçlandığı TCK 217/A maddesi, yoğun tartışmaların ardından Meclis’ten geçen bir düzenlemedir. Bu tartışmaların temelinde, maddenin kabul edilmesi hâlinde düşünce ve ifade özgürlüğüne engel oluşturup oluşturmayacağı meselesi vardı. Madde, Anayasa Mahkemesi’nin de önüne gitti.

Maddede yer alan suçun hiçbir unsuru oluşmamıştır. Şaban Sevinç, Özgür Özel’in ve diğer milletvekillerinin paylaşımlarını aktarmıştır. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, maddi ve manevi unsurları bakımından oluşmamıştır.

Müvekkilimin kaçma şüphesi mi var, delil karartma şüphesi mi var? Tutukluluğunun devam etmesi için hangi gerekçe bulunmaktadır? Bu dosyada neden iki sanık var? İsnat edilen eylemler birbirinden bağımsız ve ilgisiz. İddianame hazırlanırken ‘Birini serbest bırakır, diğerini tutuklu tutarız’ diye mi düşünüldü?

Öncelikle müvekkilimin tahliyesine, ardından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.”

Balcı'ya beraat, Sevinç'e hapis

Sevinç, Balcı ve avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı, Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ceza talep ederken diğer suçlamalardan beraatini istedi. Balcı’nın ise üzerine atılı suçlamalardan beraatini talep etti. Balcı için tahliye, Sevinç için tutukluluk halinin devamı istendi.

Kararını açıklayan mahkeme, Balcı’nın üzerine atılı tüm suçlamalardan beraatına, Sevinç’in ise “halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırmasına hükmetti. Gazetecileri tahliye etti.

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(HA)