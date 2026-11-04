Ömer Çelik'in fotoğrafını paylaşan iki gazeteciye 29 yıl 9 ay hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar'ın aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaşan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık, Balcı için 10 yıl 10 ay, Sevinç için 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istedi.

Balcı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarını yöneltti.

Sevinç ise "zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "zincirleme şekilde iftira" ve "kamu yöneticisine hakaret" ile suçlandı.

Her iki isim de 9 Ekim 2026'da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.

Fon skandalının siyasi ayağını haberleştiren gazeteciler Sevinç ve Balcı tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları iddianamede

İddianameye göre soruşturmanın merkezinde gazetecilerin X hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve bu paylaşımlara konu olan Limak Filarmoni Orkestrası'nın Bodrum'daki konserine ilişkin haberler var.

Savcılık, gazetecilerin Ömer Çelik'in konser katılımı ve konserin maliyetine ilişkin paylaşımlarının halkı yanıltıcı bilgi içerdiğini ve Çelik'e yönelik suç isnadında bulunduğunu ileri sürdü.

İddianamede, gazetecilerin paylaşımlarında kullandıkları ifadeler, yayımladıkları video ve fotoğraflar ile haberlerin içeriği değerlendirilerek suçlamalara dayanak oluşturuldu.

Savcılık ayrıca paylaşımların Çelik'in kamuoyundaki itibarı üzerinde etkili olduğunu iddia etti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi 27 Kasım'da görecek.

Osman Arıkan Nacar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında adı geçen isimlerden biriydi. Basına yansıyan bilgilere göre, E-Data Teknoloji'nin ortaklarından Nacar'ın yaklaşık 20 milyar TL'lik fon hareketiyle bağlantılı olduğu ve soruşturma kapsamında yurt dışına çıktığı ileri sürülüyor. Şirketin diğer ortaklarından Ali Göl ise tutuklandı. Nacar, Ağustos 2026'da Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören'in bulunduğu karede yer aldı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de daha önce Çelik'e Nacar'la Bodrum'da tatil yapıp yapmadığını ve Ankara'ya birlikte dönüp dönmediklerini sormuştu.

(HA)