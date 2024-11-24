Ömer Çelik: Erken seçim söz konusu değil

CHP’nin erken seçim çağrısına AKP’den yanıt geldi. Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına kapıyı kapattı. “Türkiye’nin gündeminde yok” dedi.

Muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini söyleyen Çelik, “Bugün seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar” diye konuştu. Erken seçim olmadığını ancak kendilerinin her gün seçim varmış gibi çalıştığını söyleyen Çelik şunları kaydetti:

"Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AKP'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de Meclis’te çirkin bir eylem oldu. İçişleri Bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AKP'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakını susturmak mümkün değildir. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız."

(HA)