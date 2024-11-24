ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2024 16:39
1 dk Okuma

Ömer Çelik: Erken seçim söz konusu değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına “Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” diyerek karşılık verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ömer Çelik: Erken seçim söz konusu değil
Fotoğraf: Sude Şahingöklü / AA

CHP’nin erken seçim çağrısına AKP’den yanıt geldi. Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına kapıyı kapattı. “Türkiye’nin gündeminde yok” dedi.

Muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini söyleyen Çelik, “Bugün seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar” diye konuştu. Erken seçim olmadığını ancak kendilerinin her gün seçim varmış gibi çalıştığını söyleyen Çelik şunları kaydetti:

"Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AKP'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de Meclis’te çirkin bir eylem oldu. İçişleri Bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AKP'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakını susturmak mümkün değildir. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erken seçim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git