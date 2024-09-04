Ömer Çelik doğruladı: "BRICS üyeliği talebimiz açık, süreç devam ediyor"

Türkiye'nin BRICS'e katılmak üzere başvuruda bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin ilk açıklamayı yapan Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, "AB'nin değerleri"ni hatırlattı.



Pazartesi günü, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuyla ilgili haberler üzerine Stano "Aday ülkelerin AB'nin değerlerini paylaşmalarını ve dış politikalarını bizimkiyle uyumlu hale getirmelerini bekliyoruz." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de haberleri doğrulayarak "süreç devam ediyor" dedi.

"Türkiye kararlarını kendisi verir"

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin de her ülke gibi nelerin kendisi için daha iyi olduğuna karar verebileceği, ittifaklar kurabileceği ve işbirliği yapabileceğini söyleyen Stano, "Türkiye-AB ilişkilerine gelince, Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke. Gümrük Birliği ve çok iyi ticari ilişkilerimiz var" dedi.



Stano, bununla birlikte aday ülkelerin AB değerlerine ve anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğini de kaydetti: "Aday ülkelerin AB'nin değerlerini paylaşmalarını ve dış politikalarını bizimkiyle uyumlu hale getirmelerini bekliyoruz." dedi.



Stano, AB üyeliğine kabul edilen ülkelerin, ticari anlaşmalar kapsamında uygulanan politikalar da dahil tüm politikalarını AB'nin politikalarına tamamen uygun hale getirmesi gerektiğini de ekledi.

Türkiye, BRICS üyeliğine başvurdu iddiası

Ömer Çelik: "BRICS başvurusu doğru"

Pazartesi günü, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken medyaya yaptığı açıklamalar sırasında sorulan bir soruya karşılık olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir." dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Rusya'nın ev sahipliğindeki Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini açıklamıştı. Uşakov, Rusya basınına "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.

(AEK)