Ömer Aras kimdir?

İş insanı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı.

Hükümetin politikalarını eleştiren konuşmasının ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile birlikte gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aras 1954’te doğdu. 1971’de Şişli Terakki Lisesini bitirdi. Lisans öğrenimini İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulunda 1975’te tamamdı. Ardından ABD’ye gitti. 1978’de New York Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisansı bitirdi. Aynı okuldan doktora aldı.

1982 – 1984 yılları arasında Ohio State Üniversitesi'nde asistan profesör unvanı ile öğretim üyeliği yaptı. 1984’te Türkiye'ye döndü.

Citibank İstanbul'da kredi pazarlama yönetici adayı olarak çalışmaya başladı. 1987’de Yapı Kredi Bankası Menkul Değerler Bölüm Başkanı oldu.

Aynı yıl Hüsnü Özyeğin ile birlikte Finansbank'ı kurdu. 1989'da bankanın genel müdürü oldu. 1995’e kadar görev yaptı.

1995’ten 2006’ya kadar Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2006’da National Bank of Greece'in Finansbank'ı satın alınca kurduğu bankaya geri döndü. Önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını ardından da (2010) Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2016’da Qatar National Bank’ın (QNB) Finansbank'ı satın alması ile birlikte bankanın adı QNB Finansbank oldu.

2007’de Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşunda çalıştı ve Mütevelli Heyetinde yer aldı.

2003 – 2006 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015’te Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığına seçildi.

(HA)