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Yayın Tarihi: 29 Haziran 2024 18:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Haziran 2024 18:50
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Ölüye saygısızlık protesto edildi

Afyon Bolvadin T Tipi Cezaevi'nden hastaneye sevk edilen mahpus 40 günlük tedavinin ardından öldü. Ölen Şefik Esen'in cenazesi ailesine açık yaraları ile teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ölüye saygısızlık protesto edildi

Afyon Bolvadin T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan hasta tutsak Şefik Esen, 40 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Esen’in cenazesi açık yaralarla ailesine teslim edildi. Cenaze Diyarbakır'a götürülmek üzere Ankara Esenboğa Havaalanına götürüldü. Babasının itirazına rağmen yaraları kapatılmayan mahpusun tabutunun altından kan damladığı için havalimanı personeli tarafından naylonla sarılarak uçağa alındı.
 
Naylonla sarılan ve çivilenen tabutun ardından Esen'in cenazesi havaalanı personelleri tarafından uçağa bindirilmek üzere götürüldü.

53 kurumdan protesto

Aralarında Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi (ÖSAİ), İnsan Hakları Derneği (İHD), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneğine (MEBYA-DER), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED-TUHAD-FED), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) ve çok sayıda baronun da yer aldığı kurumlar tarafından yapılan ortak açıklamada cenazeye yönelik saygısızlık protesto edildi. 

Açıkalamda, "Şefik Esen’in cenazesine yönelik bu korkunç saygısızlığı kınıyoruz. Bu tutumu ölülerin haysiyetini ve anısını ayaklar altına alan bir uygulama olarak niteliyoruz. Bu görüntüler ölülerin onuruna yönelik bir saldırıdır. Bu tür tutum ve uygulamalar işkence ve kötü muamele yasağı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eşitlik hakkı, ayrımcılık yasağı gibi temel hak ve özgürlüklerin ve etik ilkelerin pervasızca ihlalidir.
Cenazelerin usulüne uygun biçimde defnedilmesi, ölülerin hatırasına saygı gösterilmesi insanlık tarihi kadar eski ve hukukla güvence altına alınan kültürel, dini ve etik değerlerdir. Esen’in cenazesine yönelik bu saygısızlık hem ulusal hukuk hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Bu saygısızlığa ve ihlallere yol açan tüm sorumlular hakkında derhal etkin bir şekilde soruşturma başlatılmalı, hakikat açığa çıkarılmalı ve bir daha asla yaşanmaması için sorumlular cezasızlık zırhıyla korunmamalıdır." ifadelerine yer verildi. 

(Mİ)

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