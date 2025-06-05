Ölüm tehdidi alan Buse: Evde olsaydım şu an öldürülmüş bir kadındım

İstanbul'da tek başına yaşıyan bir kadın olduğunu söyleyen Buse adlı sosyal medya kullanıcısı, kişisel bilgileri ifşa edilerek ölümle tehdit edildiğini ve evine silahlı kişilerin gönderildiğini duyurdu.

Kadın Cinayeti Haberlerinde Medyanın Karnesi

X hesabından yaptığı açıklamalarda, yaşadığı tehdidin boyutlarını ve adalet çağrısını kamuoyuyla paylaşan Buse, “Kargocuyuz diyerek evime girmeye çalışılmış. Daire kapımın önüne kadar gelebilen şahıslar tarafından, eğer o gün evde olsaydım belki de şu an katili belirsiz öldürülmüş bir kadın olacaktım” dedi.

HAYATTA KAL, DİREN, KAZAN - 6 Kadın cinayetleri 'şüpheli' denilerek failsiz bırakılıyor

Telefon numarası, sosyal medya hesapları ve ev adresinin açık bir şekilde yayıldığını belirten Buse, bu bilgileri yayan şahsın telefonlarına cevap vermemesi ve kendisiyle görüşmeyi reddetmesi üzerine her türlü yola başvurduğunu ifade etti.

Tehditlerin odağındaki kişilerin Gürcistan’da firari olduklarını söyleyen Buse, “Savcılıkta bu konuyla alakalı dosya yürütülmekte. Ancak Gürcistan’da sürdükleri firar hayatlarından dolayı ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Bu da onlara her suçu işleyebilme hakkı veriyormuş gibi davranıyorlar” dedi.

"Ben ölmeden adalet sağlansın"

Kendisini tehdit eden kişilerin madde kullanarak vücutlarını kestikleri kanlı videolarla korku salmaya çalıştığını aktaran Buse, “Tek yaşayan bir kadının tüm kişisel bilgilerini yayıp evine silahlı adamlar gönderen, firar olarak yurtdışında saklanan kişilerin yakalanmasını ve ben ölmeden adaletin sağlanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI: "Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"

Buse, ayrıldıktan sonra kendisine “İki cinayet işledim” şeklinde mesajlar atan şahsın bu tehditlerini Instagram üzerinden de yayımladığını, farklı numaralardan ve sosyal medya hesaplarından kendisine günlerdir ölüm tehdidi yağdığını belirtti. Ayrıca kişisel bilgilerinin yasa dışı sayfalarda paylaşılması sonucunda evinin önüne insanların geldiğini ifade etti.

"Beni koruyun" çağrısı

Buse, Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve kadın hakları savunucularını etiketleyerek yardım çağrısında bulundu. Gürcistan makamlarına da çağrı yapan Buse, “Bu durumu ciddiyetle ele almalarını ve uluslararası iş birliği çerçevesinde gerekli işlemleri yapmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

“Şöhret oluyorum, namım yürüyor diye seviniyormuş” diyerek tehditlerin boyutuna dikkat çeken Buse, #BuseyiKoruyalım etiketiyle kamuoyundan destek istedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">CAN GÜVENLİĞİM YOKTUR! Başıma bir şey geldiği takdirde sorumluları Boran YILDIRIM, kuzeni Bekir YILDIRIM ve Anılcan KILIÇ’tır. 1 ay görüştüğüm ve konuşmayı kestiğim için, öldürülmem üzerine tetikçi tutarak suikast düzenleyen bu şahıslar İstanbul’da tek başıma yaşamakta olduğum</p>— Buse (@buse56788) <a href="https://twitter.com/buse56788/status/1930275171769757760?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

(AB)