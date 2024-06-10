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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 15:47
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“Ölüm orucundaki mahpusun bitki çayı alma talebi reddedildi”

ÇHD, ölüm orucundaki Nurettin Kaya’nın hak ihlaline maruz kaldığını açıkladı: Talepleri son derece makul ve karşılanabilir taleplerdir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Ölüm orucundaki mahpusun bitki çayı alma talebi reddedildi”
Fotoğraf: MA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Bolu F Tipi Hapishanesinde bulunan ve ölüm orucunda 230 günü geçen mahpus Nurettin Kaya’yı ziyaret etti.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan komisyon, Nurettin Kaya’nın son günlerde sağlık durumunun ciddileştiğini belirtti: “Nurettin Kaya'nın ağız içinde yara çıkmış durumda. Ayaklarında ise şişme ve ödem oluşmaya başladı. Ayrıca denge sorunu yaşıyor. Şu an 40 kilo civarında olduğunu beyan etti.”

ÇHD, Kaya’nın durumunun giderek kötüleşmesine rağmen bugüne kadar Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden talepleri karşılama noktasında anlamlı bir açıklama gelmediğini ifade etti.

Nurettin Kaya, Erzurum 1 Nolu Dumlu Yüksek Güvenlikli Cezaevindeyken Y Tipi ve yükske güvenlikli hapishanelerin kapatılması talebi ve aynı davadan yargılandığı arkadaşları ile birlikte “kuyu tipi” olmayan bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle ölüm orucuna başladı. Bu sırada Bolu F Tipi Hapishanesine sevk edildi ancak arkadaşlarının da sevki talebiyle ölüm orucunu sürdürüyor. Cemil Kurt, Alişan Gül ve Muammer Kaya da Nurettin Kaya'nın talebinin kabul edilmesi için süresiz açlık grevinde.

Hak ihlalleri

Komisyon, Nurettin Kaya’nın, ölüm orucu sürecinde de pek çok hak ihlaline de maruz kaldığını açıkladı:

“Sevk edildikten sonra 10 gün boyunca tek başına tecrit altında tutuldu. Şu anda yanında 2 siyasi tutuklu bulunuyor. Ancak diğer arkadaşlarından uzak tutularak blok tecridine maruz kalıyor.

Hasta yatağı talebi karşılanmadı.

Dış kantinden bitki çayı alma talebi reddedildi.

Hayati derecede önemli olan B1 vitaminin ücreti, hapishane idaresi tarafından zam geldiği gerekçe gösterilerek yüzde 400 artırıldı.

Sohbet hakkı engelleniyor. Milletvekillerine yazdığı mektuplar gönderilmiyor.”

Açıklamada, cezaevi yönetiminden bu taleplerin karşılanması istendi: “Görüleceği üzere Nurettin Kaya'nın talepleri son derece makul ve karşılanabilir taleplerdir.”

Komisyon ayrıca, “kuyu tipi” şeklinde tarif edilen yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılması amacıyla mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.

(AS)

açlık grevleri yüksek güvenlikli cezaevleri
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