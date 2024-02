'Olmazlara İnat', Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor

Kadın Yönetmenler Derneği’nin 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin finalist film seçkileri belli oldu.

Yönetmen A.Ayben Altunç, yönetmen Dilek Çolak, yönetmen Ebru Özyurt, kurgucu Fatoş Yapıcı, Dr. Fetay Soykan, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Otan ve Doç. Dr. Ragıp Taranç’ın yer aldığı ön jüri, 55 ülkeden, 374 film arasından finalistleri belirledi.

27 ülkeden 77 filmin yarışacağı ve gösterileceği filmler Institut Français de Turquie, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek İZKF’den ödül alan “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” ise İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. “Olmazlara İnat” sloganıyla 7. kez düzenlenecek olan festivalde kadın yönetmenler Altın Makara için yarışacak.

Festivalin kurucu direktörü Gülten Taranç festivalin geldiği noktayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ulusal ve uluslararası toplamda 8 kategoride gerçekleştirdiğimiz yarışmalarımızı düzenlemekten asla vazgeçmedik. Bu nedenle bu yılın sloganı ‘Olmazlara İnat’ olarak belirlendi. Bugüne kadar bize destek veren bütün kurumlara ve bizlerle dayanışma içinde olan tüm sinema emekçilerine teşekkür ederiz. Tüm sinemaseverleri festivalimize film izlemeye davet ediyoruz.”

Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin programı şöyle:

Uluslarası Altın Makara Finalistleri

A Fragile Flower – Mai Thu Huyen

Alma – Ana Rosa Genari Tezza

Cherry Juice – Mersiha Husagic

Day Off – Tien Yu Fu

In The Blind Spot – Ayşe Polat

The Cord of Life – Sixue Qiao

The Meaning of Ritual – Natalie MacMahon

Uluslararası Animasyon Finalistleri

Dance of Life – Anastasia Sokolova

Even Stone Flows – Michaela Čopíková, Veronika Obertová

Home of The Heart – Sarah Saidan

Lack Depth – Mina Köksal

Penguins – Anastasia Sokolova

Uluslararası Deneysel Finalistleri

Between Delicate and Violent – Şirin Bahar Demirel

Falling – Anna Gyimesi

I You He/She We You They – Sevin Yaman

Insane – Canan Sennaroğlu

"Mirror of me ‘Espelho Eu’– Biatriz Alvez Riberio

Nėædra – Shelby Eames

Rolled Back Cassettes – Miray Kavas

Sock’s Manifesto – Angeliki Pardalidou

Why Am I Still Here Then? – Çağıl Saydam

Uluslararası Kısa Candır Finalistleri

Due Mondi Separati / Two worlds -Marianna Sciveres

MASCARADA – Ana Maria Ferri

Nanitic – Carol Nguyen

NUMAN – Zohreh Zamani

PALMA – Monica Santos

Stille Post (Inbetween Home) – Brigitta Kanyaro

The Act – Paniz Shahmoradi

This is Me – Alisa Khairetdinova

Veiled Inches – Fathima A

Vice Versa – Elletra Pierantoni

Keep It Quiet – Sara Horvatic

Uluslarası Kamera Göz Belgesel Finalistleri

The Chalice of Sons and Daughters – Catalina Tesar, Dana Bunescu

Sew to say - Rakel Aguirre

Petites - Pauline Beugnies

Two Rivers - Anais Taracena, Laura Bermúdez

Yeter Güneş 6 Yıl - Yeter Güneş, Lilly Axster, Bernadette Dewald, Louis Hofbauer

Stuntwomen - Elena Avdija

The Spinster Ball - Katrina Tomasicka

Ciberneticas - Graziela Mantoanelli

Fight for Ukraine 12 Women's War - Karen Kanes Floyd

Within The Water - Katharina Koall, Eleanor Church

Daugherts of Maguey - Francisca Siza

No One To Lose - Ingrid Fadnes

Ulusal Altın Makara Finalistleri

Ayna Ayna - Belmin Söylemez

Kar ve Ayı - Selcen Ergun

Kıyıda - Büşra Bilginer

Üç Arkadaş - Nursen Çetin Köreken

Yüzleşme - Filiz Kuka

Klondike - Maryna Er Gorbach

Ulusal Kısa Candır Finalistleri

Yol Bizi Nereye Götürürse - Elif Büsra Keleş

Benim De - Ece Akalın Alagöz

Bulutlardan Aşağı - Cansu Boğuşlu

Burası Size Göre Değil - Ceyda Aşar

İntihar Bekçisi - Selin Aktaş

Kapı - Tuğçe Sarıyılmaz

Müşteki - Gizem Çalımlı

Onun Kalesinde - Yasemin Demirci

Yazın Sonu - Sis Gurdal

Yolda - Özge Uçar Çığşar

Ulusal Kamera Göz Belgesel Finalistleri

Boşlukta - Somnur Vardar

Çatıdaki Adam / Gürkan Baltacılar -Ceren Atasoy

Düet - Ekin İlkbağ, İdil Akkuş

Emma - Merve KUŞ MATARACI

İnsanoğlu - Neslihan Şeref Akpınar

Karin - Merve Bozcu

Laf Aramızda Engürü Kahve - Özlem Mengilibörü, Muzaffer Can Mengilibörü

Maffy's Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu

Yerin Ruhu - Burcu Dabak Özdemir

