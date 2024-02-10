'Olmazlara İnat', Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor
Kadın Yönetmenler Derneği’nin 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin finalist film seçkileri belli oldu.
Yönetmen A.Ayben Altunç, yönetmen Dilek Çolak, yönetmen Ebru Özyurt, kurgucu Fatoş Yapıcı, Dr. Fetay Soykan, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Otan ve Doç. Dr. Ragıp Taranç’ın yer aldığı ön jüri, 55 ülkeden, 374 film arasından finalistleri belirledi.
27 ülkeden 77 filmin yarışacağı ve gösterileceği filmler Institut Français de Turquie, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek İZKF’den ödül alan “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” ise İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. “Olmazlara İnat” sloganıyla 7. kez düzenlenecek olan festivalde kadın yönetmenler Altın Makara için yarışacak.
Festivalin kurucu direktörü Gülten Taranç festivalin geldiği noktayla ilgili olarak şunları söyledi:
“Ulusal ve uluslararası toplamda 8 kategoride gerçekleştirdiğimiz yarışmalarımızı düzenlemekten asla vazgeçmedik. Bu nedenle bu yılın sloganı ‘Olmazlara İnat’ olarak belirlendi. Bugüne kadar bize destek veren bütün kurumlara ve bizlerle dayanışma içinde olan tüm sinema emekçilerine teşekkür ederiz. Tüm sinemaseverleri festivalimize film izlemeye davet ediyoruz.”
Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin programı şöyle:
Uluslarası Altın Makara Finalistleri
A Fragile Flower – Mai Thu Huyen
Alma – Ana Rosa Genari Tezza
Cherry Juice – Mersiha Husagic
Day Off – Tien Yu Fu
In The Blind Spot – Ayşe Polat
The Cord of Life – Sixue Qiao
The Meaning of Ritual – Natalie MacMahon
Uluslararası Animasyon Finalistleri
Dance of Life – Anastasia Sokolova
Even Stone Flows – Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Home of The Heart – Sarah Saidan
Lack Depth – Mina Köksal
Penguins – Anastasia Sokolova
Uluslararası Deneysel Finalistleri
Between Delicate and Violent – Şirin Bahar Demirel
Falling – Anna Gyimesi
I You He/She We You They – Sevin Yaman
Insane – Canan Sennaroğlu
"Mirror of me ‘Espelho Eu’– Biatriz Alvez Riberio
Nėædra – Shelby Eames
Rolled Back Cassettes – Miray Kavas
Sock’s Manifesto – Angeliki Pardalidou
Why Am I Still Here Then? – Çağıl Saydam
Uluslararası Kısa Candır Finalistleri
Due Mondi Separati / Two worlds -Marianna Sciveres
MASCARADA – Ana Maria Ferri
Nanitic – Carol Nguyen
NUMAN – Zohreh Zamani
PALMA – Monica Santos
Stille Post (Inbetween Home) – Brigitta Kanyaro
The Act – Paniz Shahmoradi
This is Me – Alisa Khairetdinova
Veiled Inches – Fathima A
Vice Versa – Elletra Pierantoni
Keep It Quiet – Sara Horvatic
Uluslarası Kamera Göz Belgesel Finalistleri
The Chalice of Sons and Daughters – Catalina Tesar, Dana Bunescu
Sew to say - Rakel Aguirre
Petites - Pauline Beugnies
Two Rivers - Anais Taracena, Laura Bermúdez
Yeter Güneş 6 Yıl - Yeter Güneş, Lilly Axster, Bernadette Dewald, Louis Hofbauer
Stuntwomen - Elena Avdija
The Spinster Ball - Katrina Tomasicka
Ciberneticas - Graziela Mantoanelli
Fight for Ukraine 12 Women's War - Karen Kanes Floyd
Within The Water - Katharina Koall, Eleanor Church
Daugherts of Maguey - Francisca Siza
No One To Lose - Ingrid Fadnes
Ulusal Altın Makara Finalistleri
Ayna Ayna - Belmin Söylemez
Kar ve Ayı - Selcen Ergun
Kıyıda - Büşra Bilginer
Üç Arkadaş - Nursen Çetin Köreken
Yüzleşme - Filiz Kuka
Klondike - Maryna Er Gorbach
Ulusal Kısa Candır Finalistleri
Yol Bizi Nereye Götürürse - Elif Büsra Keleş
Benim De - Ece Akalın Alagöz
Bulutlardan Aşağı - Cansu Boğuşlu
Burası Size Göre Değil - Ceyda Aşar
İntihar Bekçisi - Selin Aktaş
Kapı - Tuğçe Sarıyılmaz
Müşteki - Gizem Çalımlı
Onun Kalesinde - Yasemin Demirci
Yazın Sonu - Sis Gurdal
Yolda - Özge Uçar Çığşar
Ulusal Kamera Göz Belgesel Finalistleri
Boşlukta - Somnur Vardar
Çatıdaki Adam / Gürkan Baltacılar -Ceren Atasoy
Düet - Ekin İlkbağ, İdil Akkuş
Emma - Merve KUŞ MATARACI
İnsanoğlu - Neslihan Şeref Akpınar
Karin - Merve Bozcu
Laf Aramızda Engürü Kahve - Özlem Mengilibörü, Muzaffer Can Mengilibörü
Maffy's Jazz - Deniz Yüksel Abalıoğlu
Yerin Ruhu - Burcu Dabak Özdemir
(AÖ)