Olimpiyatlarda bakteri krizi: Koli basili, Belçikalı triatleti yarış dışında bıraktı

Paris Olimpiyatlarında Sen Nehri'nin kirlilik sorunu devam ediyor. Triatlon branşında mücadele eden Belçikalı sporcu Claire Michel, karışık bayrak yarışından çekildi.

Belçika Olimpiyat Komitesi, Michel’in E.Coli (Koli basili) bakterisine maruz kaldığını ve bu nedenle müsabakadan çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Michel’in çekilmesiyle birlikte, Belçika takımı da bu kategoride yarışma şansını kaybetti. Komite şu açıklamayı yaptı:

"Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor."

Sen Nehri'ndeki antrenmanlar iptal edilmişti

Triatlon branşında yarış erkekler ve kadınlarda önceden yapılan planlama doğrultusunda 30 ve 31 Temmuz'da, antrenmanlar ise 28 ve 29 Temmuz'da yapılacaktı.

Ancak Sen Nehri'nde yaşanan bakteri yoğunluğu sebebiyle antrenmanlar ve 30 Temmuz'da yapılması düşünülen yarışlar iptal edildi.

Yarın (6 Ağustos) yapılacak karışık bayrak yarışları öncesinde de nehirde yapılan su analizleri dün ve bugünkü antrenmanları iptal ettirdi.

Temizlemek için 1.4 milyar euro harcandı

Olimpiyatlar öncesi Sen Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündeminde yer almıştı. 1923’te resmi olarak yüzmenin yasaklandığı nehir üzerinde Fransa 33. Yaz Olimpiyat Oyunları için 2021’den itibaren temizleme çalışmalarına başladı.

Şehrin eski kanalizasyon sistemini iyileştirmek ve nehirdeki kirliliği önlemek için 1.4 milyar Euro para harcandı.

Sen Nehri'nin olimpiyatlar için yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.

(AK/HA)