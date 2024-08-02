Olimpiyat şampiyonu Biles'dan Trump'a gönderme: "Siyah işimi seviyorum"

ABD Artistik Jimnastik takımının süperstarı Simone Biles, Paris'te ikinci altın madalyasını aldıktan sonra, üçüncü kez başkanlık için yarışan eski Başkan Trump'a açıkça göndermede bulunarak "siyah işimi seviyorum" dedi.

"Siyah işler" ne?

"Siyah işler" deyimi Trump'ın haziranda Başkan Biden ile CNN'deki tartışmasında, Biden'ın göç politikasını eleştirme kastıyla ortaya attığı "Gerçek şu ki, onun siyah insanlara vurduğu en büyük darbe sınırdan geçmesine izin verdiği milyonlarca insanın şimdi 'siyah işleri' kapıyor [olması]" ifadesinden çıkmıştı.

Trump "[Gelenler] siyahların işlerini alıyorlar ve Hispaniklerin işlerini alıyorlar. Ve daha görmediniz ama tarihimizde [gördüğümüz] en kötü şey olacak, göreceksiniz" diye de eklemişti.

Çarşamba günü, Ulusal Siyah Gazeteciler Derneği konferansında muhabirlerin bu deyimi tanımlaması istendiğinde Trump bu kez, "Siyah iş işi olan herkes demektir" diye bir yanıt verdi.

27 yaşındaki siyah jimnastik efsanesi Biles, altıncı olimpiyat altınını aldıktan sonra kendisini "Bütün Zamanların En Büyüğü" (Greatest of All Times=GOAT) ilan eden Ricky Davila'nın "onun siyah işi altın madalya kazanıp jimnastiğin zirvesine çıkmak" övgüsünü RT ederken Trump'a eleştirel bir göndermde bulunmayı ihmal etmedi: "Siyah işimi seviyorum" dedi.

Biles, perşembe günü bütün aletlerde bireysel birincilik ödülü alarak 2024 Olimpiyatları'ndaki ikinci altın madalyasını kazanmıştı.

I love my black job 🖤 https://t.co/c5wPc6xOY3 — Simone Biles (@Simone_Biles) August 2, 2024

Trump'ın siyahlarla alıp veremediği

Trump çarşamba günü Ulusal Siyah Gazeteciler Derneği konferansında ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eskiden kendisine Hintli derken şimdi "siyah olduğunu" iddia etmesi nedeniyle de eleştirilerle karşılaşmıştı.

Trump, "Doğrudan olmasa da onu uzun zamandır dolaylı olarak tanıyorum. Her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint kökenini öne çıkarıyordu. Birkaç yıl önce siyah olana kadar, siyah olduğunu bilmiyordum" demişti.

Trump Harris'in "şimdi siyah olarak tanınmak ist[ediğini]", bu yüzden "Hintli mi yoksa siyah mı? olduğunu bilmediğini" iddia etmiş ve "Ama biliyor musun? İkisine de saygı duyuyorum ama o belli ki saygı duymuyor." demişti.

ABD Başkan Yardımcısının babası Donald Harris Jr., Jamaikalı bir siyah iktisat profesörü, annesi Shyamala Gopalan da Hindistan'da doğup ABD'ye göç etmiş bir ailenin kızı olan bir tıbbi biyoloji uzmanı. Harris'in hem siyah Amerikalı hem Hintli kökenden geldiği tüm ABD'nin bildiği bir "sır".

Harris'in adaylığıyla birlikte, ABD'li siyahlar ve beyaz kökenden olmayan Amerikalılar arasında Demokratlar'a yöneliş hız kazanırken, Trump kampanyası hız kaybetmeye devam ediyor. Harris'in gelecek Hafta Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde kesinleşmesi beklenen adaylığı için gerekli delege eşiğini şimdiden aştığı biliniyor. Trump kampanyası bu nedenlerle kendi gündemlerini açıklamaktan çok, Harris'in siyah seçmenler için bir çekim merkezi olmasını önlemeye odaklanıyor.

(AEK)