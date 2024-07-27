Olimpiyat açılış törenine dünyadan güçlü yankılar: Övgü, hayret, eleştiri, alkış, alay...

Dünyanın dört bir yanındaki TV izleyicileri dün, Fransız atletler Marie-José Pérec ve Teddy Riner'ın Olimpiyat meşalesini yakması ve Kanadalı şarkıcı Céline Dion'un performansıyla doruğuna varan Sen Nehri'nde, üzerineki ünlü koprülerde, nehir kıyısında ve nehir boyunca tarihi binalrın çatılarında icra edilen bir gösteri izledi.

Eiffel Kulesi önündeki gösteriler

Ancak, gösterilerin öznesi 6 bini aşkın sporcu, 3 bin performans sanatçısı, 300 bin izleyici ve onlarca uluslararası lider gösterinin büyük bölümünde yoğun yağan yağmura katlanmak zorunda kaldı.

Reuters haber ajansı dünya medyasının Paris'teki iddialı töreni nasıl değerlendirdiğini derledi.

Fransa: "Dev bir sahneye

dönüşen başkent"

Sol cumhuriyetçi Le Monde gazetesi, gösterinin koreografı aktör ve sanat yönetmeni Thomas Jolly'nin "dev bir sahneye dönüşen başkentte sürükleyici bir gösteri sunma mücadelesinde başarılı olduğunu" dile getiren övücü bir değerlendirme yaptı.

Leonardo Da Vinci'nin "İsa'nın Son Yemeği" tablosunun "drag queenler" tarafından icra edilen parodisi

Sağcı Le Figaro da, "harika" olarak nitelediği gösterinin "bazı kısımlarının haddini aştığını" söyledi. Bir moda defilesinin önünde İsa ve havarilerinin "Son Akşam Yemeği" tablosunun düpedüz canlandırılması başta olmak üzere sergilenen "gereksiz kışkırtıcı görüntüler"i eleştirdi.

ABD: "Eğlenceli ama sıradan bir şey"

New York Times'ın "sıradan" nitelemesinin odağında Amerikalı pop şarkıcı Lady Gaga'nın performansı da vardı

New York Times'ın TV eleştirisinde gösteri "Açılış Töreni Tekneyi Kaçırdı" başlığıyla değerlendirildi.



"Nehirdeki geçit töreni[ninin] açılışı daha büyük, daha çeşitli ama kopuk kopuk bir eğlentiye dönüştürdü[ğünü] ancak aynı zamanda onu daha sıradan bir şeye -şişirilmiş bir televizyon gösterisine- çevirdi[ğini] yazdı.

Washington Post ise gösteriyi daha çok yaldızladı ve düzenleyicilerin "cesur düşünüşünün" son yıllarda popülaritesi düşen bir etkinliği yeniden parlattığını dile getirdi.

Çin: "Fransız devrimine

saygı duruşu"

2008 yaz ve 2022 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Çin'in resmi Şinhua haber ajansı, törenin Fransa'yı sergilemeyi başardığını söyledi: "Can-Can dansçıları, Notre Dame'ın yeniden inşasına gönderilen selam ve tabii ki Fransız Devrimi'ne saygı duruşu, havai fişekler, 'heavy metal' ve başlarını giyotine vermiş gibi görünen şarkıcılar vardı."

Şinhua, eleştiri makamında da törenin uzun bir parkurda düzenlenmesini ele aldı: "Törenin bir dezavantajı varsa, o da bu kadar uzun mesafede gerçekleştirilen her etkinlik gibi sürekliliği koruma mücadelesi vermek zorunda olmasıydı ve bu tören ile diğerleri arasındaki en büyük fark,sporcuların geçit töreninin performanslarla içiçe geçmiş olmasıydı" diye yazdı.

Kore Cumhuriyeti: "Etkileyiciydi

ama Güney Kore'ye

Kuzey demek olmadı"

Güney Kore medyası, tüm kenti fon olarak kullanmaktaki "etkileyici" hayal gücüne dikkat çekti, ancak etkinlik, (Güney) Kore Cumhuriyeti takımının yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılmasının gölgesi altında kaldı.



Güney Kore'nin CBS radyosu, olayın kasıtsız bir hata olduğunda kuşku bulunmadığını söylerken, Paris'teki düzenleyicilerin etkinliğin temel bir bileşeni olması gereken bir konudaki başarısızlığının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Hindistan: "Gerçekten sansayonel"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden India Today töreni "gerçekten sansasyonel" olarak niteledi. "Fransa, daha önce hiç görülmemiş bir Olimpiyat açılış töreni sözü vermişti ve sözünde durdu." dedi. "Karşı çıkanlar olsa da, Paris'in efsaneleri onurlandırdığı açılış gösterisi, dezavantajları telafi etti."

Almanya: Bild'in altın

madalyası Céline Dion'a

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Çılgın olduğu kadar güzeldi de," diye yazdı. "Fransa açılış töreninde devrim yarattı... sonunda yağmur bile yenildi."

Kanadalı şarkıcı Céline Dion, dört yıl aradan sonra ilk kez Paris'te halk önündeydi

Almanya'nın en çok satan gazetesi tabloid Bild altın madalyayı Céline Dion'a verdi. Bild, Dion'un dört yılın ardından hastalığa meydan okuyarak sahneye dönüşü için "en iyi zamanlardaki gibi şarkı söyledi." dedi. "Bu performansıyla altın madalyayı hak ediyor."

Birleşik Krallık:

"Muhteşem", "yamalı bohça"

Tabloid The Sun gazetesi birinci sayfasında lazer ışınlarıyla çevrelenmiş Eyfel Kulesi fotoğrafına attığı "Islak Oyunlar Başlıyor!" manşetiyle Sen Nehri'ndeki törene ve durmaksızın yağan yağmura göndermeyle espri yaptı. Töreni "muhteşem" olarak niteledi.



Sağcı Daily Mail ise günün erken saatlerinde trenlerde yaşanan aksaklığa göndermeyle "La Farce!" (Komedi) manşeti atmıştı. Yağışla ilgili olarak da Paris'in hava durumuyla oynadığı kumarın "muhteşem bir şekilde ters teptiğini" yazdı.

Solcu The Guardian da "yükselen hırsın düzensiz sunumla söndürüldüğünü" söyledi.

"Paris zevkiyle bilinir ama bu yamalı bohça gibi bir araya getirilmiş rengarenk bir kıyafet gibi görünüyordu," diye yazdı.

İtalya: "Olağanüstü bir şey"

Yüksek satışlı spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, töreni "benzeri görülmemiş, hatta olağanüstü bir şey" olarak niteledi. Ancak çatışan değerlendirmeler için "Bakış açınıza ve duyarlığınıza bağlı olarak harika bir gösteri veya uzun, sıkıcı bir performans" denebileceğini söyledi.



Merkezci Corriere della Sera, gösteriyi bir çağdaş sanat performansına benzetti. "Bazı seyircilerin sıkıldığını, diğerlerinin eğlendiğini, çoğu için gösterinin hayal kırıklığı olduğunu" yazdı.

Solcu La Repubblica, törenin sporcuları gölgede bıraktığını söyledi: "Çok fazla Fransa, çok fazla Paris, çok az Olimpiyat..." Etkinliği, "Ölümsüz Paris'in kendisine tuttuğu, öylesine çok, haddinden fazla sırılsıklam olduğunu gördüğü bir ayna"ya benzetti.

(AEK)