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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2023 13:13
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2023 13:24
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Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma

Ekşi Sözlük'e açılan soruşturmanın yanı sıra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (KKTC-Türkiye ortak tatbikatı)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Hakurk’ta 12 askerin PKK’yle girilen çatışmada ölmesinin ardından Ekşi Sözlük’e soruşturma açtı. Savcılık sosyal medya platformunda “şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlar” olduğunu savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyada asker ölümüyle ilgili paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini aktardı. 

Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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(HA)

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25 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-10-gunde-ikinci-sansur-289735
PKK’nin saldırısında 6 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı
24 Aralık 2023
/haber/pkknin-saldirisinda-6-asker-oldu-turkiye-irak-ve-suriye-nin-kuzeyine-hava-harekati-baslatti-289720
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