Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Hakurk’ta 12 askerin PKK’yle girilen çatışmada ölmesinin ardından Ekşi Sözlük’e soruşturma açtı. Savcılık sosyal medya platformunda “şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlar” olduğunu savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyada asker ölümüyle ilgili paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini aktardı.

Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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(HA)