Öldürülen yaşam savunucuları Büyüknohutçular, mezarları başında anıldı

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017'de Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülmelerinin üzerinden yedi yıl geçti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi yargılanmadı.

Çiftin arkadaşları “Büyüknohutçu Dostları”, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muratpaşa Andızlı Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Mezarlıktaki anma etkinliğinde davanın avukatı Tuncay Koç, Büyüknohutçu Dostları adına Erol Malçok ve çiftin kızı Emine Büyüknohutçu konuştu.

Mezarlıkla okunan basın açıklamasında özetle şöyle dendi:

“Antalya’nın Finike İlçesi Kızılcık Yaylası’nda, tüm canlı yaşamı mahveden taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele verip, bölge insanında ekolojik bir bilinç oluşturmaya çalışan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu 9 Mayıs 2017’de katledildi. Ölümlerinin üzerinden geçen yedi yıla rağmen, organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın azmettiricileri yargılanmadı.

“Cinayetin arkasından tutuklanan Ali Yamuç, yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’yu para için öldürdüğünü söyledi. Ali Yamuç, can güvenliği gerekçesiyle Elmalı Cezaevi’nden, Alanya L Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. 20 Eylül 2017’de ise Ali Yamuç cezaevinde ölü bulundu. Alanya Savcılığı’nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç’un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm, intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı.

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“Gizli bir el”

“Büyüknohutçu Ailesi, mahkeme kararına dayanarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulundu. Ancak Finike Cumhuriyet Savcılığı, eski görüşlerini tekrarlayarak, soruşturmayı derinleştirmeyip, yeni delil toplamayarak azmettiriciler yönünden ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.

“Şurası bizce çok açıktır ki Büyüknohutçu davasının üstü örtülmek istenmektedir. Baştan beri adeta ‘gizli bir el’ delilleri karartmaya çalışmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda aile davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak zorunda kaldı ve AYM süreci hâlâ devam etmektedir.

Bizler, Aysin ve Ali Ulvi’nin dostları olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Davada, en küçük bir sır perdesinin dahi ortadan kaldırılıp, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

“Adalet talebimizi tüm sağır kulaklara haykıracağız. Gezegeni adeta bir mezbahaya çevirmek isteyen sistemin çarkları öyle kolay işlemeyecek. Aysin ve Ali Ulvi dostlarımızı, bize mücadele azmi veren duruşlarının ışığında sevgi ve saygıyla anıyor, boşuna ölmediklerini attığımız her adımda göstereceğimize söz veriyoruz!” (TY)