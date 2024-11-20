ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 15:51
3 dk Okuma

NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ

Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak

10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi’nin, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü dolayısıyla Beşiktaş Meydanı’nda lokma dağıtımı polis tarafından engellendi. Trans aktivistlere, yurttaşlara ve lokmacılara GBT işlemi yapıldı: "Yas tutma ve anma hakkımız engellenemez."

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English
Görseli Büyüt
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Bugün, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü.

10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, Beşiktaş Meydanı’nda, nefret cinayetlerinde hayatlarını kaybeden, intihara zorlanan transları anmak için lokma dağıtmak istedi.

Lokma dağıtımını engelleyen polisler, trans+ aktivistlere, yurttaşlara, lokmacılara ve bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz’a “Genel Bilgi Toplama” (GBT) işlemi yaptı.

Polisin önce “kaldırım işgali” ardından ise “izinsiz” olduğu gerekçesiyle engellediği lokma dağıtımı ile ilgili bianet’e konuşan 10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi gönüllüleri, söz konusu müdahalenin açık bir ayrımcılık olduğunu söyledi.

“İnsanlık ayıbı”

Trans+ aktivistler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de ölen insanların ardından lokma dağıtmak yaygın bir gelenek. Ancak bugün ilk kez bir lokma aracına ve lokma bekleyen insanlara müdahale edildiğine tanık olduk. Bu yaşananlar, hem absürd hem de kabul edilemez. Polis, lokmacıları ilk gördüğünde ‘Kolay gelsin, abi’ diyerek yaklaştı, ancak lokmanın öldürülen translar için dağıtılacağını öğrenince tutumu değişti. ‘Burada ne oluyor, bugünün anlamı ne?’ gibi sorular sormaya başladı. Bu bir insanlık ayıbı.

“Görünüşe göre Türkiye’de LGBTİ+’lar, kaybettikleri sevdiklerini anmak için yas tutma veya lokma dağıtma gibi geleneksel bir eylemde bulunma hakkından fiilen mahrum bırakılıyor. İstanbul’un başka bir meydanında bu etkinlik sürdürülürken bizlerin lokma dağıtmasının engellenmesi, açık bir ayrımcılık göstergesi.

“Yas tutma ve anma hakkımız engellenemez”

“Hiç kimsenin sevdiklerini anma ve yas tutma hakkı yasaklanamaz. Ancak bu yasaklama çabasının arkasındaki transfobik motivasyonu gayet iyi biliyoruz. Devlet ve kolluk kuvvetleri ‘Siz ölen yakınlarınız için lokma dökemezsiniz’ diyor; ancak kayıplarımız için lokma dökmek bizim de hakkımız. Tıpkı diğer vatandaşların sahip olduğu gibi…

“Bu eylemin, sırf trans+’lar yapıyor diye engellenmesi açık bir hak gaspı; ancak kimse bu hakkımızı elimizden alamaz. Bugün yaşadıklarımız transfobinin somut bir örneği. Hiç kimseye yapılmayan bu müdahalenin translara yapılması başka bir şekilde açıklanamaz. Bu büyük bir akıl tutulması ve ayrımcılık olarak tarihe geçecek. Tam da bu nedenle tüm muhalif kesimlerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı uygulamalara karşı birlikte durması gerekiyor.”

Komite gönüllüleri daha sonra Şişli’nin başka bir noktasında öldürülen transların anısına lokma dağıtabildi.

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu özel gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü trans hakları 10. Trans Onur Haftası Komitesi nefret suçu
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
“Bê trans jiyan nabe”*
20 Kasım 2024
/haber/be-trans-jiyan-nabe-301993
diğer yazıları
YÖNETMEN ELIZABETH SANKEY İLE SÖYLEŞİ
"Dedikodu sayesinde kadınlar bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar"
Bugün 00:00
"Dedikodu sayesinde kadınlar bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar"
AZERİ HAK SAVUNUCUSU ANLATIYOR
“Azerbaycan, COP29 ile suçlarını örtbas etmeye çalışıyor”
18 Kasım 2024
“Azerbaycan, COP29 ile suçlarını örtbas etmeye çalışıyor”
HZİ Vakfı’nın deneylerine maruz kalan mahpus: “İşkenceye direndik”
18 Kasım 2024
HZİ Vakfı’nın deneylerine maruz kalan mahpus: “İşkenceye direndik”
Seni, anlatabilmek seni*
16 Kasım 2024
Seni, anlatabilmek seni*
Sosyalizmin Türkçe yansımaları
14 Kasım 2024
Sosyalizmin Türkçe yansımaları
Sayfa Başına Git