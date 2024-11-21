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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 10:58
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Öldürülen translar dört kentte anıldı

Ankara'da 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü’nde basın açıklaması yapmak isteyen trans aktivistlere polis saldırdı. İstanbul'da ise Boğaziçi Köprüsü’ne Eylül Cansın anısına yazı yansıtıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öldürülen translar dört kentte anıldı

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da bilinen 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü’nde İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’de translar anıldı.

İstanbul’da 10. Trans Onur Haftası Komitesi, kentin farklı yerlerine astığı pankartlarla ve Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yansıttığı yazı ile öldürülen transları andı.

Komite, köprüye 2015’te intihara sürüklenen 23 yaşındaki trans kadın Eylül Cansın anısına “Eylül Cansın buradaydı” yazdı.

Ankara

Öte yandan, gün dolayısıyla Ankara Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla Kolej’de basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen trans aktivistlere polis saldırdı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, basın açıklamasını yarıda bölen polis, dört kişiyi gözaltına aldı. Polisin yoğun şiddeti kameralara yansırken, hak savunucuları “Katledilen translar isyanımızdır” sloganları attı.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki ifade ve sağlık muayenelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü eylemlerinin İzmir’deki adresi İzmir Barosu Özgür Kürsü’ydü. 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği ve İzmir Barosu'nun çağrısıyla İzmir Barosu önünde bir araya gelen hak savunucuları, nefret suçuna maruz kalan transları andı.

Trans bayrakları ve “Öfkemizle rengarenk bir yaşamı kuracağız” dövizleri taşıyan hak savunucuları sık sık “Trans cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Basın açıklamasında İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Avukat Tuğçe Güvercin konuştu. Güvercin, “Geçen yıl bugün, burada, aynı taleplerle bir araya geldik ve insan hakları mücadelesinin asla susturulamayacağını haykırdık. Ancak o gün dahi iktidarın şiddet aygıtı haline getirilen kolluk kuvvetleri, hakkımız olan bu barışçıl açıklamayı gerçekleştirmemize saldırarak engel olmaya çalıştı. Yaşamdan, eşit yurttaşlıktan yana avukatlığa atılan o faşist yumruğu unutmadık,” dedi.

“Bê trans jiyan nabe”*
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
“Bê trans jiyan nabe”*
20 Kasım 2024

Mersin

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin çağrısıyla Mersin’den LGBTİ+ örgütleri Muamma ve 7 Renk’in katıldığı Özgür Çocuk Parkı’ndaki eylemde ise “Nefrete karşı bir aradayız, herkes için insan hakları” pankartı açıldı.

Hak savunucuları trans ve LGBTİ+ bayraklarıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İHD Mersin Şubesi LGBTİ+ Komisyonu üyesi Utku Kutbay okudu. Kutbay, anma gününün tarihinden bahsederek şöyle dedi:

Transların gündeminde her gün şiddet ve nefret var. Bu şiddet, sokaktaki küçümseyici bir bakıştan hunharca işlenen nefret cinayetlerine kadar uzanabiliyor. Sadece 2021’den bu yana 11 transı nefret cinayetlerinde kaybettik. Ve yine bunlar sadece ulaşılabilen rakamlar ve translar her gün varoluşları nedeniyle nefret saldırılarına maruz kalmaya devam ediyorlar.

Nefret translar için, kişinin örselenmeye çok açık olduğu çocuklukta başlıyor. Çocuklukta ve ergenlikte; öğretmenlerin, idarecilerin, akranların nefret ve zorbalığına maruz kaldıkları için kimi zaman eğitimlerini sırf bu yüzden yarıda bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Yine kişinin dış etkilere çok açık olduğu bu dönemde alınan yaralar bir ömür boyu sürecek izler bırakabiliyor.

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu özel gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
20 Kasım 2024
Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü 10. Trans Onur Haftası Komitesi Trans Hatırlama Günü eylül cansın
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