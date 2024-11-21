Öldürülen translar dört kentte anıldı

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da bilinen 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü’nde İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’de translar anıldı.

İstanbul’da 10. Trans Onur Haftası Komitesi, kentin farklı yerlerine astığı pankartlarla ve Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yansıttığı yazı ile öldürülen transları andı.

Komite, köprüye 2015’te intihara sürüklenen 23 yaşındaki trans kadın Eylül Cansın anısına “Eylül Cansın buradaydı” yazdı.

Ankara

Öte yandan, gün dolayısıyla Ankara Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla Kolej’de basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen trans aktivistlere polis saldırdı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, basın açıklamasını yarıda bölen polis, dört kişiyi gözaltına aldı. Polisin yoğun şiddeti kameralara yansırken, hak savunucuları “Katledilen translar isyanımızdır” sloganları attı.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki ifade ve sağlık muayenelerinin ardından serbest bırakıldı.

🔴Kolej’de #20Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için toplanan LGBTİ+ aktivistlerine polis saldırdı.



🔴Ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınıyorlar! pic.twitter.com/95NnNfQOVs — ÜniKuir (@unikuir) November 20, 2024

İzmir

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü eylemlerinin İzmir’deki adresi İzmir Barosu Özgür Kürsü’ydü. 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği ve İzmir Barosu'nun çağrısıyla İzmir Barosu önünde bir araya gelen hak savunucuları, nefret suçuna maruz kalan transları andı.

Trans bayrakları ve “Öfkemizle rengarenk bir yaşamı kuracağız” dövizleri taşıyan hak savunucuları sık sık “Trans cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Basın açıklamasında İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Avukat Tuğçe Güvercin konuştu. Güvercin, “Geçen yıl bugün, burada, aynı taleplerle bir araya geldik ve insan hakları mücadelesinin asla susturulamayacağını haykırdık. Ancak o gün dahi iktidarın şiddet aygıtı haline getirilen kolluk kuvvetleri, hakkımız olan bu barışçıl açıklamayı gerçekleştirmemize saldırarak engel olmaya çalıştı. Yaşamdan, eşit yurttaşlıktan yana avukatlığa atılan o faşist yumruğu unutmadık,” dedi.

NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ “Bê trans jiyan nabe”*

Mersin

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin çağrısıyla Mersin’den LGBTİ+ örgütleri Muamma ve 7 Renk’in katıldığı Özgür Çocuk Parkı’ndaki eylemde ise “Nefrete karşı bir aradayız, herkes için insan hakları” pankartı açıldı.

Hak savunucuları trans ve LGBTİ+ bayraklarıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İHD Mersin Şubesi LGBTİ+ Komisyonu üyesi Utku Kutbay okudu. Kutbay, anma gününün tarihinden bahsederek şöyle dedi:

“Transların gündeminde her gün şiddet ve nefret var. Bu şiddet, sokaktaki küçümseyici bir bakıştan hunharca işlenen nefret cinayetlerine kadar uzanabiliyor. Sadece 2021’den bu yana 11 transı nefret cinayetlerinde kaybettik. Ve yine bunlar sadece ulaşılabilen rakamlar ve translar her gün varoluşları nedeniyle nefret saldırılarına maruz kalmaya devam ediyorlar.

Nefret translar için, kişinin örselenmeye çok açık olduğu çocuklukta başlıyor. Çocuklukta ve ergenlikte; öğretmenlerin, idarecilerin, akranların nefret ve zorbalığına maruz kaldıkları için kimi zaman eğitimlerini sırf bu yüzden yarıda bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Yine kişinin dış etkilere çok açık olduğu bu dönemde alınan yaralar bir ömür boyu sürecek izler bırakabiliyor.”