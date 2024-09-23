ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 17:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 17:10
2 dk Okuma

Öldürülen trans kadın Sudenaz U. için Diyarbakır’da açıklama

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı: “LGBTİ+'ların haklarını savunmaya, devletin haksız tahrik indirimi ve cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öldürülen trans kadın Sudenaz U. için Diyarbakır’da açıklama
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 15 Eylül’de öldürülen trans kadın Sudenaz U. için bugün bir açıklama yaptı.

Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen açıklamayı okuyan Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği üyesi Atalay Göçer, 14 Eylül gecesi kesici aletle saldırıya uğrayan Sudenaz U.'nun kalbinden, diğer trans kadın G.E.'nin ise bacağından yaralandığını hatırlattı.

Sudenaz U.'nun 15 Eylül sabahı yaşamını yitirdiğini belirten Göçer, "Bu olay, bir nefret cinayetidir ve LGBTİ+'lara karşı yükselen şiddet dalgasının bir tezahürüdür," dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Göçer, cinayetin hemen sonrasında "Büyük Aile Buluşması" mitinginin gerçekleştirildiğini ve bu mitingde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin yeniden üretildiğini vurguladı.

“Bu düzeni reddediyoruz”

Göçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Henüz Sudenaz’ın ölümünün acısı tazeyken, bir başka trans arkadaşımız G.E.'nin gasp ve işkenceye maruz kaldığı haberini aldık. Bu iki olayın bir hafta içinde gerçekleşmiş olması, toplumun vicdanının çürüdüğünü ve LGBTİ+'lara karşı artan şiddetin ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

“Bizler, LGBTİ+'lar ve insan hakları savunucuları olarak, nefretin ve şiddetin normalleştirildiği bu düzeni reddediyoruz. Sudenaz'ın, G.'nin, G.E.'nin ve tüm nefret suçlarına maruz kalan başta trans kadınlar olmak üzere LGBTİ+'ların haklarını savunmaya, devletin haksız tahrik indirimi ve cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Tüm toplumsal muhalefete nefret suçlarına karşı sorumluluk alma çağrısında bulunan Göçer, nefrete karşı dayanışmaya ve adalet ve eşitlik için ses yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

En az iki erkek, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki trans kadına kesici aletlerle saldırdı. 14 Eylül'de gerçekleşen saldırı sonucu, trans kadınlardan Sudenaz U. 15 Eylül Pazar günü hayatını kaybederken; G.E. yaralandı.

G.E.’nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ifadesinde saldırıyı aktarması üzerine A.A. ve İ.U. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı. G.E.’nin ifadesine göre, şüpheliler, S.U. ve G.E.’nin evine girerek yağma suçunu da işledi.

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nun KaosGL.org’a verdiği bilgiye göre, dosya hakkında kısıtlılık kararı alındı. Savcılığın, soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianamesini hazırlaması bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Busenaz U. Atalay Göçer transfobi trans cinayetleri
ilgili haberler
İzmir'de komşuları trans kadına saldırdı: Avukat desteği istiyorum
23 Temmuz 2024
/haber/izmir-de-komsulari-trans-kadina-saldirdi-avukat-destegi-istiyorum-297754
Alsancak’ta artan saldırılara karşı translar direnişte de el ele
17 Temmuz 2024
/haber/alsancakta-artan-saldirilara-karsi-translar-direniste-de-el-ele-297576
"SALDIRGANLARI CESARETLENDİRENLER SUÇLU"
Trans kadın Mika Raun ve erkek arkadaşına saldırı
19 Haziran 2024
/haber/trans-kadin-mika-raun-ve-erkek-arkadasina-saldiri-296630
Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı
31 Mayıs 2024
/haber/trans-larin-saglik-hizmetlerine-erisimi-raporlastirildi-295997
Bornova Sokak’taki transfobik saldırının failleri serbest bırakıldı
16 Nisan 2024
/haber/bornova-sokaktaki-transfobik-saldirinin-failleri-serbest-birakildi-294255
İzmir Barosu: Alsancak’ta translara saldırıya bekçi ve kolluk ortak
13 Nisan 2024
/haber/izmir-barosu-alsancakta-translara-saldiriya-bekci-ve-kolluk-ortak-294183
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İzmir'de komşuları trans kadına saldırdı: Avukat desteği istiyorum
23 Temmuz 2024
/haber/izmir-de-komsulari-trans-kadina-saldirdi-avukat-destegi-istiyorum-297754
Alsancak’ta artan saldırılara karşı translar direnişte de el ele
17 Temmuz 2024
/haber/alsancakta-artan-saldirilara-karsi-translar-direniste-de-el-ele-297576
"SALDIRGANLARI CESARETLENDİRENLER SUÇLU"
Trans kadın Mika Raun ve erkek arkadaşına saldırı
19 Haziran 2024
/haber/trans-kadin-mika-raun-ve-erkek-arkadasina-saldiri-296630
Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı
31 Mayıs 2024
/haber/trans-larin-saglik-hizmetlerine-erisimi-raporlastirildi-295997
Bornova Sokak’taki transfobik saldırının failleri serbest bırakıldı
16 Nisan 2024
/haber/bornova-sokaktaki-transfobik-saldirinin-failleri-serbest-birakildi-294255
İzmir Barosu: Alsancak’ta translara saldırıya bekçi ve kolluk ortak
13 Nisan 2024
/haber/izmir-barosu-alsancakta-translara-saldiriya-bekci-ve-kolluk-ortak-294183
Sayfa Başına Git