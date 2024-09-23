Öldürülen trans kadın Sudenaz U. için Diyarbakır’da açıklama

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 15 Eylül’de öldürülen trans kadın Sudenaz U. için bugün bir açıklama yaptı.

Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen açıklamayı okuyan Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği üyesi Atalay Göçer, 14 Eylül gecesi kesici aletle saldırıya uğrayan Sudenaz U.'nun kalbinden, diğer trans kadın G.E.'nin ise bacağından yaralandığını hatırlattı.

Sudenaz U.'nun 15 Eylül sabahı yaşamını yitirdiğini belirten Göçer, "Bu olay, bir nefret cinayetidir ve LGBTİ+'lara karşı yükselen şiddet dalgasının bir tezahürüdür," dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Göçer, cinayetin hemen sonrasında "Büyük Aile Buluşması" mitinginin gerçekleştirildiğini ve bu mitingde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin yeniden üretildiğini vurguladı.

“Bu düzeni reddediyoruz”

Göçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Henüz Sudenaz’ın ölümünün acısı tazeyken, bir başka trans arkadaşımız G.E.'nin gasp ve işkenceye maruz kaldığı haberini aldık. Bu iki olayın bir hafta içinde gerçekleşmiş olması, toplumun vicdanının çürüdüğünü ve LGBTİ+'lara karşı artan şiddetin ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

“Bizler, LGBTİ+'lar ve insan hakları savunucuları olarak, nefretin ve şiddetin normalleştirildiği bu düzeni reddediyoruz. Sudenaz'ın, G.'nin, G.E.'nin ve tüm nefret suçlarına maruz kalan başta trans kadınlar olmak üzere LGBTİ+'ların haklarını savunmaya, devletin haksız tahrik indirimi ve cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Tüm toplumsal muhalefete nefret suçlarına karşı sorumluluk alma çağrısında bulunan Göçer, nefrete karşı dayanışmaya ve adalet ve eşitlik için ses yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.