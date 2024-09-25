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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 15:32
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 21:22
2 dk Okuma

Öldürülen Suriyeli çocuğun ailesinden adalet çağrısı

Avukat Ömer Taş, "Aile, çocuklarının suçsuz olduğunu, hiçbir şekilde karıştığı olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Adalet arayışlarından vazgeçmeyecekler" dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, genç bir oğlan çocuğu görülüyor. Yakın plan çekilen bu fotoğrafta, çocuğun kısa, koyu kıvırcık saçları ve belirgin kahverengi gözleri dikkat çekiyor. Yüzünde hafif bir gülümseme var. Çocuğun yüz hatları net ve belirgin, masum ve sevimli bir ifadeye sahip. Fotoğrafın arka planı oldukça sade ve çocuğun yüzüne odaklanmış. Bu fotoğraf, trajik bir olayda hayatını kaybeden Abdullatif Davvara'ya ait olabilir.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Eylül’de parkta oynarken 12 el ateş edilerek vurulan 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif Davvara’nın ölümüne dair bianet’e konuşan Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatlarından Ömer Taş, çocuğun ailesinin adalet mücadelesi başlatacağını söyledi.

Karar’dan Sema Kızılaslan’ın haberine göre, siyah giyimli ve maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında Abdullatif Davvara, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Davvara, Kilis’te toprağa verildi.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatlarından Ömer Taş, olayın ardından Davvara’nın ailesini ziyaret etti ve bilgi aldı.

Taş, bianet’e yaptığı açıklamada, olayın ırkçı saiklerle işlenmiş olabileceği üzerinde durduklarını belirtti ancak soruşturmanın devam ettiğini ve net bir bilgiye ulaşmadan kesin bir yargıya varmanın doğru olmayacağını ekledi.

Taş, saldırı sırasında Davvara ve arkadaşlarının Arapça konuştuklarını ve bu sırada motosikletli iki kişinin parkta bulunan gençlere ateş açtığını belirtti. "Olay sırasında Abdullatif ve diğer gençler kaykay ve kaydırakların arkasına saklanmaya çalıştı. Ancak Abdullatif başarılı olamadı ve 12 kurşundan 4’ü vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırıldı ancak maalesef kurtarılamadı" dedi.

Davvara ailesi, Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı desteğiyle adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Avukat Ömer Taş, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. "Aile, çocuklarının suçsuz olduğunu, hiçbir şekilde karıştığı olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Adalet arayışlarından vazgeçmeyecekler" dedi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Emniyeti, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve 2 ruhsatsız silah ile bir motosikletin emniyette tutulduğunu açıkladı. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bu kişiler hakkında soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, saldırının nedenine ve olası ırkçı bir saikle işlenip işlenmediğine dair daha fazla bilgi elde edilmesi bekleniyor.

Davvara ailesi, oğullarına hak ettiği adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunurken, bu vahim olayın aydınlatılması adına hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Suriyeli çocuklar göç Irkçı saldırılar
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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