Öldürülen Suriyeli çocuğun ailesinden adalet çağrısı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Eylül’de parkta oynarken 12 el ateş edilerek vurulan 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif Davvara’nın ölümüne dair bianet’e konuşan Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatlarından Ömer Taş, çocuğun ailesinin adalet mücadelesi başlatacağını söyledi.

Karar’dan Sema Kızılaslan’ın haberine göre, siyah giyimli ve maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında Abdullatif Davvara, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Davvara, Kilis’te toprağa verildi.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatlarından Ömer Taş, olayın ardından Davvara’nın ailesini ziyaret etti ve bilgi aldı.

Taş, bianet’e yaptığı açıklamada, olayın ırkçı saiklerle işlenmiş olabileceği üzerinde durduklarını belirtti ancak soruşturmanın devam ettiğini ve net bir bilgiye ulaşmadan kesin bir yargıya varmanın doğru olmayacağını ekledi.

Taş, saldırı sırasında Davvara ve arkadaşlarının Arapça konuştuklarını ve bu sırada motosikletli iki kişinin parkta bulunan gençlere ateş açtığını belirtti. "Olay sırasında Abdullatif ve diğer gençler kaykay ve kaydırakların arkasına saklanmaya çalıştı. Ancak Abdullatif başarılı olamadı ve 12 kurşundan 4’ü vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırıldı ancak maalesef kurtarılamadı" dedi.

Davvara ailesi, Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı desteğiyle adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Avukat Ömer Taş, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. "Aile, çocuklarının suçsuz olduğunu, hiçbir şekilde karıştığı olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Adalet arayışlarından vazgeçmeyecekler" dedi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Emniyeti, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve 2 ruhsatsız silah ile bir motosikletin emniyette tutulduğunu açıkladı. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bu kişiler hakkında soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, saldırının nedenine ve olası ırkçı bir saikle işlenip işlenmediğine dair daha fazla bilgi elde edilmesi bekleniyor.

Davvara ailesi, oğullarına hak ettiği adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunurken, bu vahim olayın aydınlatılması adına hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

(EMK)