Öldürülen Reşit Kibar anısına yaşam nöbeti çağrıları

Yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar'ın Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini önlemeye çalışırken 3 Eylül'de silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesinin üzerinden bir ay geçti.

Kibar'ın doğduğu köy de olan Çifteköprü'de kurulan Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kibar’ın katledilişinin birinci ayında Cankurtaran'da yaşam nöbeti tutacaklarını duyurdu.

Sendika.Org’da yer alan habere göre, Artvin halkının yaşam nöbetine dair talepleri şöyle:

Cankurtaran ormanına “Reşit Kibar Ormanı” ismi verilsin.

Artvin'in doğal ve yaşam alanlarını ranta açan projeler iptal edilsin.

Hukuksuzca tutuklanan Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar serbest bırakılsın.

Reşit Kibar’ın ölümünden sorumlu olanlar yargılansın.

Kooperatif, doğa mücadelesi veren herkesi 6 Ekim Pazar günü kendi bölgelerinde yaşam nöbeti tutmaya da davet etti. Bu çağrıya Türkiye’nin dört bir yanından yanıt geldi.

"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"

Program

Yaşam nöbetleri kapsamında yapılacak etkinliklerin programları şöyle:

İstanbul: 15.30-18.30 arasında Validebağ Korusu. (İstanbul Doğa Savunmaları ve Artvin Çevre Platformu’nun çağrısıyla), 16.00-18.00 arasında Heybeliada Kablo Mevkii'nde (Adalar Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla)

Ankara: 16.00-18.00 arasında Kuğulu Park. (Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi’nin çağrısıyla)

İzmir: 16.00-18.00 arasında Kıbrıs Şehitleri ÖSYM Parkı. (EGEÇEP’in çağrısıyla)

Muğla: Gün boyunca Akbelen direniş alanında.

Manisa Salihli: 16.00-18.00 arasında Demokrasi Meydanı. (Salihli Çevre Derneği’nin çağrısıyla)

Balıkesir Burhaniye: 16.00-18.00 arasında Burhaniye İskele Meydanı. (Burhaniye Çevre Platformu’nun çağrısıyla)

Balıkesir Altınoluk: 16.00-18.00 arasında Altınoluk Cumhuriyet Meydanı. (KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin çağrısıyla)

Eskişehir: 15.30-17.30 arasında Hamamönü Anıt Ağaç önü. (Madene Hayır Platformu’nun çağrısıyla)

Hatay: 16.00-18.00 arasında Atatürk Parkı. (TY)