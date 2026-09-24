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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 11:13 24 Eylül 2026 11:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 11:27 24 Eylül 2026 11:27
Okuma Okuma:  3 dakika

Öldürülen gazeteciler için bir hafıza çalışması: Hep Burada

Geri Sar, öldürülen gazeteciler için dijital hafıza projesi “Hep Burada”yı açtı. “Hep Burada”, Özgür Gündem ve Yeni Ülke arşivlerinde çalışan ve öldürülen gazetecilerin haberlerini, yaşam öykülerini ve cinayetlerin ardından yürütülen soruşturma ve dava süreçlerini bir araya getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öldürülen gazeteciler için bir hafıza çalışması: Hep Burada
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Geri Sar, Türkiye’de gazetecilik yaparken öldürülen gazetecilerin çalışmalarını ve cinayetlerin ardından yaşanan süreçleri kayıt altına almak amacıyla hazırladığı “Hep Burada” adlı dijital hafıza projesini Musa Anter’in katledilişinin yıldönümünde erişime açtı.

Proje, Yeni Ülke ile özgür basın geleneğinin ilk günlük gazetesi Özgür Gündem’de çalışan ve öldürülen gazetecilere odaklanıyor.

Geri Sar, çalışmanın amacını, gazetecilerin isimlerinin ve ürettikleri haberlerin gazete arşivlerinde kaybolmasını önlemek, dönemin tanıklıklarını yeniden görünür kılmak ve sonuçlandırılmayan dava süreçlerinin izini sürmek olarak açıkladı.

10 gazetecinin haberleri dijital ortamda

Projenin ilk aşamasında Özgür Gündem ve Yeni Ülke arşivleri tarandı.

Çalışma kapsamında Musa Anter, Çetin Abayay, Hafız Akdemir, Hüseyin Deniz, Cengiz Altun, Kemal Kılıç, Yahya Orhan, Ferhat Tepe, Nazım Babaoğlu ve Seyfettin Tepe’nin haberleri dijital ortama aktarıldı.

Gazetecilerin yaşamları ve gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra öldürülmelerinin ardından yürütülen soruşturma ve dava süreçleri de dosyalarda ele alınıyor.

Geri Sar, “Hep Burada”nın tamamlanmış bir arşiv olmadığını, yeni isimler, belgeler, tanıklıklar ve araştırmalarla genişletileceğini belirtiyor.

“Unutmaya karşı bir kayıt tutma çabası”

Projenin internet sitesinde yer alan “Hakkımızda” bölümünde çalışma, “öldürülen gazeteciler için bir hafıza çalışması” olarak tanımlanıyor.

Gazeteci cinayetlerinin yalnızca meslek tarihinin değil, toplumun bilgi edinme ve hakikate ulaşma hakkının da bir parçası olduğu belirtiliyor:

“Bir gazetecinin öldürülmesinde kaybedilen yalnızca bir hayat değildir. Yazılmamış haberler, sorulmamış sorular, kurulamamış cümlelerdir aynı zamanda.

Hakikat hakkı, mağdurun yakınları kadar toplumun tamamına ait bir haktır; bir gazeteci susturulduğunda ihlal edilen, herkesin bilme hakkıdır. Bu nedenle burada anlatılan hikâyeler yalnızca meslek tarihine ait değil, ortak bir yurttaşlık meselesidir.

Bu çalışma, yalnızca isimleri, tarihleri ve dava dosyalarını bir araya getirmeyi amaçlamıyor. Gazetecilerin kim olduklarını, nasıl gazetecilik yaptıklarını, neyin peşinde olduklarını ve hangi koşullarda öldürüldüklerini kayıt altına alırken, bu cinayetlerin arkasındaki siyasal ve toplumsal koşulları da hatırlamaya çalışıyor.

Çünkü hafıza yalnızca geçmişe bakmak değildir. Bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın da bir yoludur..

Gazeteci cinayetlerini hatırlamak, aynı zamanda Türkiye’de uzun yıllar boyunca varlığını sürdüren şiddet, cezasızlık ve hak ihlalleriyle yüzleşmek anlamına gelir. Bir cinayetin faillerinin bulunmaması, soruşturmanın etkili yürütülmemesi ya da sorumluların hesap vermemesi yalnızca o gazetecinin ailesini ve meslektaşlarını ilgilendiren bir adalet sorunu değildir. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik toplum düzeni açısından da sonuçları vardır.

Bu nedenle öldürülen gazetecilerin cinayetlerinin aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi, Türkiye’de demokrasinin kurumsallaşmasının temel koşullarından biridir.”

Geri Sar, 1990'lı yıllar boyunca yaşanmış ve dönemin basınında kayda geçmiş hak ihlallerini bugünün diliyle yeniden gündeme taşıyan bir Hafıza Gazeteciliği projesi.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
öldürülen gazeteciler öldürülen gazeteciler ve cezasızlık
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