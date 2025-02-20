Olası bir afette cezaevlerinde yaşanabilecek hak ihlalleri gözardı ediliyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, afet sonrasında cezaevlerinde mahpuslara yönelik hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı.

Aslan, olası bir depremde cezaevlerinde yaşanabilecek yıkım ve can kayıplarının önlenmesi için afet müdahale planlarının oluşturulması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi ile bu konularda gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılması amacıyla meclise araştırma ve soru önergesi verdi.

Türkiye'de deprem, yangın, sel gibi doğa olaylarının tedbirsizlik ve denetimsizlik nedeniyle afete dönüştüğünü vurgulayan Aslan, her beş yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını hatırlattı.

Maraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesindeki cezaevlerinde mahpusların yaşadığı hak ihlallerini gündeme getiren Aslan, ana akım medya organlarının cezaevlerini destek sunulması gereken yerler olarak değil, kamuoyunda tehdit oluşturan, müdahale edilmesi gereken yerler olarak sunduğunun altını çizdi.

İnfaz Kanunu ve alt mevzuatın mevcut hükümlerinin mahpusların yaşam hakkını yok saydığını vurgulayan Aslan, ana akım medyanın mahpusları nefret objesine dönüştürdüğünün altını çizdi.

Deprem olasılıklarının çokça gündeme geldiği Marmara ve Ege Bölgesinde 202 ceza infaz kurumu bulunuyor. Türkiye genelindeki 405 ceza infaz kurumunda ise yaklaşık 400 bin mahpus tutuluyor. Ceza infaz kurumlarında çalışan personel, yerleşkelerin içindeki lojmanlarda yaşayan kişiler ve çalışanlar eklendiğinde bu sayı en az 500 bin olarak öngörülüyor.

Cezaevleri ve mahpuslarla ilgili mevzuatın, afetlerin cezaevlerindeki etkisini “isyan”, “firar” gibi güvenlik sorunu başlığında ele aldığına dikkat çeken Aslan, mevzuatta afet sırasında mahpusların yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve sonrasında insan onuruna yakışır bir şekilde muamele görme hakkının gözardı edildiğini vurguladı.

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Meclise sunduğu soru önergesinde Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

Ceza infaz kurumlarında can kayıplarına yol açabilecek olası bir deprem sonrası uygulanacak afet müdahale planınız var mı?

Ceza infaz kurumları ile personel lojmanları ve eklentileri depreme dayanıklı mıdır?

Acil durum ekiplerinin müdahalesine yönelik bir müdahale planı var mıdır, nedir?

Mahpusların alınacağı güvenli bölgeler, bu bölgelerin kapasiteleri, iklim koşulları uyumu ve acil tıbbi ve insani ihtiyaçların nasıl karşılanacağına yönelik müdahale planı ve hazırlığınız var mıdır?

Kurumda bulunan yaşlılar, çocuklar, engelliler, ciddi sağlık sorunları olanlar, hamile kadınlar, anneleriyle birlikte kalan çocuklar gibi özel ihtiyaçları olan mahpuslara yönelik afet müdahale planı ve hazırlığınız var mıdır?

Ceza infaz kurumu personelinin ailelerine ulaşılması ve yerlerine depremden etkilenmemiş personelin aktarılmasına yönelik acil müdahale planlaması yapılmış mıdır?

Elektrik, temiz su, yiyecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair herhangi bir plan ve hazırlığınız var mı?

Mahpusların aileleri, avukatları ve sağlık birimleriyle iletişim kurmaları ve deprem hakkında haber almalarının sağlanmasına yönelik plan ve hazırlığı var mıdır?

Mahpuslara ve infaz koruma memurlarına yönelik afet ve acil durum eğitimi veriliyor mu? Bu eğitimlerin sıklığı ve içeriği nedir?

(EC)