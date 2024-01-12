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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 01:25
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 04:24
4 dk Okuma

ALMANYA SAĞININ "TENKİL" PLANLARI

Olaf Scholz: "Kimse 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirleyemez"

Araştırmacı gazeteci kolektifi "Correctiv"in ortaya çıkardığı aşırı sağın "Alman olmayanları" ülkeden sürme planları infial yarattı. Başbakan Scholz, "Özgür demokratik düzenimize karşı çıkan herkes, bir iç istihbarat ve yargı vakasıdır" dedi ve "Demokratları birlikte tutum almaya çağırdı.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Olaf Scholz: "Kimse 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirleyemez"
Kolaj/bianet.org

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önceki gün araştırmacı gazetecilik kolektifi "Correctiv"in ortaya çıkarttığı, ülkede giderek nüfuz kazanan aşırı sağ seçkinlerin iktidara geldiklerinde milyonlarca Almanya kökenli olmayan insanı sınır dışı etme planlarını sert bir dille kınadı.  

"Correctiv"in fotoğraflar, tanıklıklar, görüntü kayıtları ve görüşmelere dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz kasımda aralarında AfD'nin önde gelenleri, Almanya'nın tanınmış sermaye sahipleri ve sağcı ideologlarının da olduğu 20 kadar sağcı bir araya gelerek [iktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri] kitlesel sınırdışı planlarını tartışmışlardı.  

Toplantıya katılanların üzerinde görüştükleri planın ayrıntıları, araştırmacı gazetecilik kolektifinin Çarşamba günü yayımladığı "Almanya'ya karşı gizli plan" başlıklı kapsamlı bir haberde yer almıştı. 

Scholz: "Özgür demokratik düzene karşı
olan herkes bir iç istihbarat vakasıdır"

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, haberler üzerine sosyal medya platformu X hesabından "Hiç kimsenin ülkemizde 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirlemesine izin vermeyeceğiz" mesajını paylaştı. 

Şansölye "Kökenleri, ten renkleri, veya soykırım hayalleri peşinde koşan fanatikleri ne kadar rahatsız edip etmediklerine bakmaksızın herkesi koruyoruz" dedi. 

"Özgür demokratik düzenimize karşı çıkan herkes, bir iç istihbarat ve yargı vakasıdır" diyen Scholz, "Tarihten yalnızca sözde ders almakla kal[ınmamasını], demokratlar olarak birlikte tutum al[ınmasını]" istedi. 

Scholz, tarihe göndermede bulunurken, Almanya'nın 1933-1945 arasındaki Nazi egemenliği dönemini işaret ediyordu; antisemitik ırkçı ideoloji Romanlar ve Sintilere yönelik hoşgörüsüzlük, diktatörlük politikalarının ayrılmaz bir parçasıydı.

Yaygın tepki

Bu politikalar, sonunda 6 milyon Yahudi'nin yanı sıra diğer azınlık grupları üyelerinin de öldürüldükleri "Holokost" olarak adlandırılan soykırıma yol açtı. 

DW'nin haberine göre, bu geçmiş bilincinin aydınlattığı arka plan üzerinde Correctiv'in haberi, ülkede yaygın bir rahatsızlığa yol açtı. 

AfD'nin seçmen desteğinin anketlerde yüzde 30'un üzerinde olduğu doğu eyaleti Saksonya'nın Hristiyan Demokrat (CDU) İçişleri Bakanı Armin Schuster, haberlerden şoka uğradığını söyledi.

Schuster habere konu olan toplantının kendisine "Geçmişimizin en karanlık kısmını hatırlattı[ğını]" söyledi ve toplantıda "[insanların] resmen Afrika'ya sınır dışı edilmeleri[nin] tartışıldığını" hatırlattı. 

Kısa adıyla AfD olarak bilinen "Almanya için Alternatif", 2013'te Avrupa karşıtı bir parti olarak kurulmasına rağmen, zaman içinde daha da sağa kaydı. Son anketlere göre, şu anda ülke çapında  yüzde 20 civarında dolayında destekle ikinci sırada yer alıyor. AfD'nin 2021'deki son federal seçimde aldığı oy yüzde 10,3'tü. 

Son anketlere göre AfD, Almanya'nın doğudaki üç eyaleti, Turingya, Saksonya ve Brandenburg'da en popüler parti. Her üç eyalette de bu yıl eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

Correctiv haberinden bir kesit

Bu, yalnızca kimilerinin çok parası olan sağcı ideologların bir araya geldiği bir toplantıdan daha fazla bir şey. Katılımcılar arasında AfD içinde etkili olan kişiler de var. Bu hikayede kilit bir rol oynayacaklar. Bu kişilerden biri, o gün [toplantıda] AfD partisinin federal yönetim kurulu adına konuşacağını övünerek dile getiriyor. Kendisi Alice Weidel'in kişisel danışmanı. 

Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyalet seçimlerine yaklaşık on ay kala [gerçekleşen] bu toplantı ırkçı tutumların partide federal düzeye kadar uzandığını gösteriyor. Ve sadece tutumda da kalmıyor; kimi politikacılar -AfD'nin bir aşırı sağcı parti olmadığını iddia etmesine rağmen- aynı doğrultuda harekete geçmek de istiyor. 

Bu, AfD için olası bir kapatma prosedürü tartışması bağlamında hukuken zorlayıcı olduğu kadar AfD'nin iktidara gelmesi durumunda Almanya'da neler olabileceğine dair de bir numune.  

Bu hafta sonu orada tasarlanan şey, insan varlığına yönelik bir saldırıydı. Federal Cumhuriyet anayasasına yönelik bir saldırıdan başka bir şey değildi.

Hazirun

Roland Hartwig, Alice Weidel'in kişisel danışmanı  
Gerrit Huy, Federal Meclis üyesi 
Ulrich Siegmund,  Saksonya-Anhalt parlamento grubu lideri 
Tim Krause, Potsdam bölgesindeki yardımcı lider

Mörig ailesi

Gernot Mörig, Düsseldorf'tan emekli diş hekimi 
Arne Friedrich Mörig, Gernot Mörig'in oğlu
Astrid Mörig, Gernot Mörig'in eşi

Neo-Naziler

Martin Sellner, Avusturya'dan aşırı sağ aktivist 
Mario Müller, şiddet suçundan sabıkalı
Genç bir "beyaz üstünlükçü" [identitarian]

Ev sahipleri

Wilhelm Wilderink
Mathilda Martina Huss

İlgili kuruluşlar

Simone Baum, Değerler Birliği NRW, Yönetim Kurulu üyesi
Michaela Schneider, Değerler Birliği NRW, Yardımcı Yönetim Kurulu üyesi
Silke Schröder, Alman Dil Derneği, Yönetim Kurulu üyesi
Ulrich Vosgerau, Desiderius Erasmus Vakfı eski yönetim kurulu üyesi

Diğerleri

Alexander von Bismarck
Henning Pless, alternatif aşırı sağ militan ve kafası karışık bir kişi 
Bir iliklerine kadar Nazi IT girişimcisi 
Avusturya'dan bir beyin cerrahı
Otelin iki çalışanı

(AEK)

almanya Olaf Scholz afd ırkçılık aşırı sağ istenmeyen göçmenler beyaz üstünlükçüler
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