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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 13:25 21 Ekim 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 13:38 21 Ekim 2026 13:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Okulun 10 yıldır baktığı Venüs’e belediye müdahalesi

İzmit’te özel bir okulun bahçesinde yaklaşık 10 yıldır yaşayan ve okul yönetimi tarafından bakılan Venüs adlı 12 yaşındaki köpeğe belediye ekiplerinin uyuşturucu iğne yapması velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin tepkisine neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Okulun 10 yıldır baktığı Venüs’e belediye müdahalesi
Venüs'e okulda yapılan tıbbi müdahale anı
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İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel bir okulun bahçesinde yaşayan Venüs adlı köpeğe uyuşturucu iğne yaptı.

Hayvan hakları platformu Patidio’nun aktardığına göre, yaklaşık 10 yıldır okul tarafından bakılan, çipi bulunan 12 yaşındaki Venüs, müdahalenin ardından yere yığıldı ve ağzından salya geldi.

Olay okul yönetimi, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin tepkisine neden oldu.

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“Venüs’le ilgili hiçbir şikayet yoktu”

Veliler, Venüs hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığını söyledi. Öğretmenler, okul idaresi ve öğrencilerin de müdahaleye tepki gösterdi

Bir veli yaşananlara ilişkin, “Bu yaşananlar, personelin bu işi bilmediğini gösteriyor. Üstelik bugün uyuşturucu iğne ile vurdukları köpekle ilgili hiçbir şikayet yoktu. Neden böyle bir şey yaptıklarını bir türlü anlayamıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Kocaeli Barış Gazetesi / Venüs'ün kulübesi

Venüs’ün olayın ardından veterinere götürüldüğü ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmit belediyesi köpeklerin öldürülmesi
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