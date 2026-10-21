Okulun 10 yıldır baktığı Venüs’e belediye müdahalesi

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel bir okulun bahçesinde yaşayan Venüs adlı köpeğe uyuşturucu iğne yaptı.

Hayvan hakları platformu Patidio’nun aktardığına göre, yaklaşık 10 yıldır okul tarafından bakılan, çipi bulunan 12 yaşındaki Venüs, müdahalenin ardından yere yığıldı ve ağzından salya geldi.

Olay okul yönetimi, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin tepkisine neden oldu.

“Kıyamet günü sorulacak: Öldürülmemesi gerektiği halde köpekleri niye öldürdün?”

“Venüs’le ilgili hiçbir şikayet yoktu”

Veliler, Venüs hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığını söyledi. Öğretmenler, okul idaresi ve öğrencilerin de müdahaleye tepki gösterdi

Bir veli yaşananlara ilişkin, “Bu yaşananlar, personelin bu işi bilmediğini gösteriyor. Üstelik bugün uyuşturucu iğne ile vurdukları köpekle ilgili hiçbir şikayet yoktu. Neden böyle bir şey yaptıklarını bir türlü anlayamıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Kocaeli Barış Gazetesi / Venüs'ün kulübesi

Venüs’ün olayın ardından veterinere götürüldüğü ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

(NÖ)