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YT: Yayın Tarihi: 14.09.2026 09:47 14 Eylül 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.09.2026 10:05 14 Eylül 2026 10:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Okulların açılması öncesi 148 operasyon düzenlendi: 2 bin 447 kişi hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde bu sabah "Sokaklar Güvende" adı verilen operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Okulların açılması öncesi 148 operasyon düzenlendi: 2 bin 447 kişi hakkında işlem yapıldı
Fotoğraf: AA.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah saatlerinde suç örgütlerine yönelik 148 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

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"Sokak çeteleri ve suç örgütleri"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, "Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarını başlattık" dedi.

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Akın Gürlek, şunları söyledi:

"Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir."

Savcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında İstanbul ve Kars'ta 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
sokak suç örgütleri
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