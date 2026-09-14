Okulların açılması öncesi 148 operasyon düzenlendi: 2 bin 447 kişi hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah saatlerinde suç örgütlerine yönelik 148 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, "Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarını başlattık" dedi.

Akın Gürlek, şunları söyledi:

"Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir."