Okullarda yarıyıl tatili sona erdi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.
Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.
Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
'Bayrak Sevgisi' haftası
Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine “bayrak sevgisi” temasıyla başlanacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okullarda bu kapsamda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.
Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda Türk bayrağının tarihi, ‘milli ve manevi anlamına ilişkin bilgilendirme’ler yapılacak.
İstatistikler
Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) verilerine göre, 2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri şöyle:
Toplam öğrenci sayısı: 17.956.523 (örgün eğitimde) - yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim gördü.
Cinsiyete göre dağılım: 9.212.833 erkek, -8.743.690 kız öğrenci yer aldı.
Kurum türlerine göre: 15.366.143 öğrenci resmi okullarda, -1.539.579 öğrenci özel öğretim kurumlarında, -1.050.801 öğrenci açık öğretim kurumlarında eğitim aldı.
Kademelere göre öğrenci sayısı: Okul öncesi 1.741.314, -İlkokul 5.704.483, Ortaokul 5.181.914, Ortaöğretim 5.328.812
Ortaöğretimdeki eğitim türleri: Genel ortaöğretim 3.160.449, -Mesleki-teknik ortaöğretim 1.681.100, -Anadolu imam hatip liseleri 487.263 öğrenci
Öğretmen sayısı: 1.187.409 (Öğretmen sayısı bir önceki yıla göre 18.513 arttı)
Okul ve derslik sayısı: 74.040 okul hizmet veriyor, -Toplam derslik sayısı: 753.571 (resmi ve özel).
Öğrenci başına düşen: Öğretmen: 11-18 öğrenci aralığında (kademeye göre) - Derslik: 20-23 öğrenci aralığında (kademeye göre).
Okullaşma oranları: Okul öncesi (5 yaş net) yüzde 82,53, -İlkokul net: yüzde 95,43, -Ortaokul net: yüzde 89,09, -Ortaöğretim net: yüzde 82,85
Destek hizmetleri: 344.770 öğrenci burs aldı.