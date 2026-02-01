Okullarda yarıyıl tatili sona erdi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

'Bayrak Sevgisi' haftası

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine “bayrak sevgisi” temasıyla başlanacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okullarda bu kapsamda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda Türk bayrağının tarihi, ‘milli ve manevi anlamına ilişkin bilgilendirme’ler yapılacak.