Okullarda "Reyyan Kapısı" ve "askıda ibadet" dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla okul öncesinden liseye kadar tüm okullara gönderdiği ve Bakan Yusuf Tekin imzasını taşıyan Ramazan Genelgesi’ne yönelik eleştiriler sürerken, kamuoyuna yansıyan bazı görüntüler yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek

“Teravih namazına gidelim”

Liselerde Ramazan kapsamında hayata geçirilen “askıda ibadet, cennet kapısı” gibi uygulamalar tepki çekti.

Sosyal medyaya yanısyan görüntülerde bazı liselerde “askıda ibadet” adı verilen uygulama kapsamında okul koridorlarına ibadet içerikli kartlar asıldı.

Öğrencilerin askıdan çektikleri kartlarda yer alan “10 Fatiha okuyalım”, “Teravih namazına gidelim” gibi ifadelerin yerine getirilmesinin istendiği görüldü.

Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak

Reyyan kapısı

Bazı okullarda sınıf ve kütüphane kapılarının Ramazan temasıyla süslendiği, “Reyyan Kapısı” adı verilen uygulamalar yapıldığı da aktarıldı. İslam inancında yalnızca oruç tutanların gireceğine inanılan “Reyyan Kapısı” kavramının kullanılması da dikkat çekti.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda laiklik tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Tekin, son olarak 168 aydın, yazar ve gazetecinin imzaladığı laiklik bildirisine karşı dava açmaya hazırlandığını ifade etmişti.

(NÖ)