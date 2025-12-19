"Okullarda militarist Yerli Malı Haftası kutlamaları araştırılsın"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Beritan Güneş Altın, Özgül Saki, Kezban Konukçu, Yılmaz Hun, İbrahim Akın, Ferit Şenyaşar, Perihan Koca, Ayten Kordu, Newroz Uysal, Sümeyye Boz ve Sabahat Erdoğan, eğitimde artan militarist uygulamaların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu.

Önergede, son yıllarda eğitim politikalarının tekçi bir kimlik inşasına hizmet edecek şekilde kurgulandığına ve okullarda militarist içeriklerin yaygınlaştırıldığına dikkat çekildi. Özellikle Yerli Malı Haftası “kutlamaları” kapsamında çocuklara SİHA ve İHA tanıtımlarının yapılmasının, savaş mühimmatlarının detaylı biçimde anlatıldığı dergilerin dağıtılmasının, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

Önergede yer verilen bilgilere göre, “Bugünün Türkiyesi” adlı proje kapsamında Ankara, Konya, Kocaeli, Mersin, Siirt, Şırnak, Dersim, Muş ve birçok kentteki okul ve kreşlerde savunma sanayii ürünlerinin maketleriyle etkinlikler düzenlendi. Konya’nın Bozkır ilçesindeki etkinliğe kaymakam ve ilçe protokolünün katıldığı, Dersim’de ise çocuklara termal kamera, telsiz ve jop kullandırıldığı, çelik yelek benzeri ekipmanlar giydirildiği belirtildi.

Mersin’de bir ilkokulda, 4’üncü sınıf öğrencilerinin ellerinde SİHA fotoğrafları tutarken video kaydına alınmasının istendiği, bu görüntülerin okul idaresine teslim edilmesinin talimatlandırıldığı ifade edildi. TBMM kreşinde düzenlenen etkinlikte ise çocuklara SİHA’ların detaylı şekilde tanıtıldığı, silah maketleri önünde fotoğraflar çektirildiği ve roket, bomba gibi savaş mühimmatlarının anlatıldığı dergilerin dağıtıldığı hatırlatıldı.

“Çocuğun üstün yararı ihlal ediliyor”

DEM Parti milletvekilleri, bu uygulamaların pedagojik ilkelere ve çocuk haklarına açıkça aykırı olduğunu belirterek, yaşananların çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Önergede, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan “çocuğun üstün yararı” ilkesinin, eğitimin barış, hoşgörü ve insan hakları temelinde şekillenmesi gerektiğine dair hükümlerin ve devletin çocukları her türlü sömürüden koruma yükümlülüğünün ihlal edildiği ifade edildi.

Ayrıca Anayasa’da yer alan çocukları her türlü istismar ve şiddete karşı koruma yükümlülüğü ile Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenen “çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitim” ilkesinin de yok sayıldığına dikkat çekildi.

Barış odaklı eğitim çağrısı

Milletvekilleri, çocukların militarist uygulamalardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizerek, eğitim politikalarının barış, demokrasi ve insan hakları ekseninde yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. Bu kapsamda, okullardaki militarist içeriklerin tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve çocuk odaklı, hak temelli bir müfredat için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

