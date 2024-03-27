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Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 16:40
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Okullarda bir öğün ücretsiz yemek davasında karar: Devletin böyle bir yükümlülüğü yok

Ankara 3. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar verirken eğitim hakkının gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda takdir yetkisi olduğunu iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Okullarda bir öğün ücretsiz yemek davasında karar: Devletin böyle bir yükümlülüğü yok

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek için MEB’e açtığı davada mahkeme “Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığına” karar verdi.

Ekmek ve Gül’ün çağrısını yaptığı “Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı” kampanyasının yürütücülerinden Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) açtığı davada karar açıklandı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar verirken eğitim hakkının gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda takdir yetkisi olduğunu iddia etti.

Evrensel’in haberine göre, Kampanya çağrıcısı Ekmek ve Gül yaptığı açıklamada, bu karar ile mahkemenin “MEB çocukları aç bırakabilir” demiş olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada mahkeme kararının , uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya ve MEB’in bağlı olduğu Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı olduğu belirtildi.

“İstinafa gideceğiz”

Demokrasi için Hukukçular (DİH) da davanın reddi kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Davanın avukatlarından İlke Işık, şöyle dedi:

“MEB’in takdir yetkisinden bahseden mahkeme, Anayasa’yı, BM Çocuk Hakları Sözleşmesini, Milli Eğitim Bakanlığının temel kararını görmezden gelen bir karar verdi. Bu kararı kabul etmiyoruz, MEB’in çocukların aç kalmasına ilişkin bir takdir yetkisi asla olamayacağını düşünüyoruz. İstinaf için hazırlıklarımıza başladık.”

(EMK)

 

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