YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 12:17 23 Şubat 2026 12:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 14:33 24 Şubat 2026 14:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Okullarda "askıda ibadet" dönemi

MEB tarafından düzenlenen Ramazan Genelgesi'nin ardından bazı okullarda “askıda ibadet” uygulaması başlatıldı, İslam inancında yalnızca oruç tutanların gireceğine inanılan “Reyyan Kapısı” betimlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Okullarda "askıda ibadet" dönemi
Fotoğraf: Bağlıca Eğitim Kurumları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla okul öncesinden liseye kadar tüm okullara gönderdiği ve Bakan Yusuf Tekin imzasını taşıyan Ramazan Genelgesi’ne yönelik eleştiriler sürerken, kamuoyuna yansıyan bazı görüntüler yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026

“Teravih namazına gidelim”

Liselerde Ramazan kapsamında hayata geçirilen “askıda ibadet, cennet kapısı” gibi uygulamalar tepki çekti.

Sosyal medyaya yanısyan görüntülerde bazı liselerde “askıda ibadet” adı verilen uygulama kapsamında okul koridorlarına ibadet içerikli kartlar asıldı.

Öğrencilerin askıdan çektikleri kartlarda yer alan “10 Fatiha okuyalım”, “Teravih namazına gidelim” gibi ifadelerin yerine getirilmesinin istendiği görüldü.

Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak
Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak
17 Şubat 2026

Reyyan kapısı

Bazı okullarda sınıf ve kütüphane kapılarının Ramazan temasıyla süslendiği, “Reyyan Kapısı” adı verilen uygulamalar yapıldığı da aktarıldı. İslam inancında yalnızca oruç tutanların gireceğine inanılan “Reyyan Kapısı” kavramının kullanılması da dikkat çekti.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
19 Şubat 2026

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda laiklik tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Tekin, son olarak 168 aydın, yazar ve gazetecinin imzaladığı laiklik bildirisine karşı dava açmaya hazırlandığını ifade etmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ramazan ayı okullarda ramazan genelgesi MEB Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin laiklik
