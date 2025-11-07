ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 14:47
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 15:07
1 dk Okuma

Okullarda ara yıl tatili başladı

18 milyon öğrenci, bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Okullarda ara yıl tatili başladı

Okullarda son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi. Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım’a kadar sürecek.

Ara tatile denk gelmesi nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’la 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri birleştirildi.

Öğrenciler 17 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.

Yarıyıl tatiliyse 19 Ocak’ta başlayacak.

Çocuklar 2 Şubat Pazartesi okula dönecek. Eğitim yılıysa 26 Haziran Cuma sonlanacak.

İkinci dönem ara tatiliyse 16 Mart 2026’da başlayıp 20 Mart 2026’da bitecek.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da 14 Haziran 2026’da yapılacak.

(NÖ)

okul tatili sömestr ara tatil
