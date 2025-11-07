Okullarda ara yıl tatili başladı

Okullarda son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi. Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.
Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım’a kadar sürecek.
Ara tatile denk gelmesi nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’la 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri birleştirildi.
Öğrenciler 17 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.
Yarıyıl tatiliyse 19 Ocak’ta başlayacak.
Çocuklar 2 Şubat Pazartesi okula dönecek. Eğitim yılıysa 26 Haziran Cuma sonlanacak.
İkinci dönem ara tatiliyse 16 Mart 2026’da başlayıp 20 Mart 2026’da bitecek.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da 14 Haziran 2026’da yapılacak.
