İzmir'de bir okulda Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken sınıf arkadaşlarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan lise son sınıf öğrencisi A.Y "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Videoda yer alan 5 öğrenci ise okuldan gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Menemen Emek ve Demokrasi Güçleri, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve yurttaş katıldı.

Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı

"Gündelik bir olaydan suç çıkarılmaya çalışıyor"

Platform adına konuşan İpek Karanfil, Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmenin suç olmadığını belirterek, gündelik bir olaydan zorla suç çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Çocukların ailelerine haber verilmeden gözaltına alınması ve tutuklanmasının çocuk haklarına aykırı olduğuna dikkat çeken Karanfil sözlerine şöyle devam etti:

"Gözaltına alma ve tutuklama gibi ağır yaptırımlar; öncelikli olarak çocuklara ve gençlere değil, suç işleme ihtimali yüksek yetişkinlere yönelik araçlardır. Halay çekmek, Kürtçe müzikle eğlenmek gibi faaliyetler hiçbir şekilde suç kapsamında değerlendirilmemelidir. Veliler, eğitim emekçileri ve halk olarak yine söylüyoruz: Okullar çocukların cezaevine dönüşmemelidir. Çocuklarımızın hakları, hiçbir mazeretle geri alınamaz. Gereken tüm hukuki ve demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diye konuştu."

(NÖ)