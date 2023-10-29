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Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 22:24
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 22:30
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Okullar bir gün tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile okulları bir gün tatil etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/okullar-bir-gun-tatil-edildi.jpg

29 Ekim kutlamlarının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 30 Ekim pazartesi günü tatil edilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

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