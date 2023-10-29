Okullar bir gün tatil edildi

29 Ekim kutlamlarının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 30 Ekim pazartesi günü tatil edilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.