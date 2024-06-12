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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 10:07
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 10:16
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Okullar arası turnuvada ayrımcı slogan

Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nin katıldığı okullar arası özel bir spor turnuvasında “mülteciler dışarı” sloganı atıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Okullar arası turnuvada ayrımcı slogan
Fotoğraf: Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nin sitesi

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin düzenlediği okullar arası bir spor turnuvasında dün (11 Haziran) Özel Getronagan Ermeni Lisesi öğrencilerinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında izleyiciler “mülteciler dışarı” sloganı attı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, öğretmenlerin ve yetkililerin uyarısıyla sloganlar kesildi ve takımlar turnuvaya devam etti. Getronagan Lisesi yetkilileri, takımın final maçı oynayacağını belirtti.

Spor turnuvasında okullar; futbol, basketbol ve voleybol dallarında yarışıyor.

Maçlar ise İTÜ Ayazağa Tesisleri’nde oynanıyor.

• Geçen yıl da (2023) Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımından bir öğrenci, Ulus Özel Musevi Lisesi ile oynanan futbol turnuvasında gol sonrası "Nazi selamı" vermiş ve konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı.

Özel Getronagan Ermeni Lisesi hakkında

1 Eylül 1886’da, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin bitişiğindeki Amenapırgiçyan İlkokulu’nun yerinde erkek ortaokulu ve lisesi olarak açıldı

O yıllarda İstanbul’da Ermeni cemaatinin her kesiminden çocukların devam edebileceği ilkokul sonrası bir eğitim kurumu bulunmuyordu, varlıklı aileler de çocuklarını Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesi), Robert Kolej’e, Üsküdar’da paralı bir okul olan Berberyan Lisesi’ne veya yurt dışına gönderiyordu.

1874’teki büyük Galata yangınında kiliseye ait binalar ve mevcut ilkokul zarar gördü. Aynı yıl İstanbul patriği seçilen, aydın ve eğitimci kişiliğiyle tanınan Nerses Varjabetyan, cemaatin yoksul kesimine de hitap edebilecek, Anadolu’daki okullara öğretmen yetiştirecek bir yüksek eğitim kurumuna ihtiyaç duyulduğunu gördü ve yenilenen ilkokulun bu amaçla kullanılmasını istedi. 

Okul konumu itibarıyla merkezi anlamına gelen “Getronagan” olarak adlandırılıyor. Maddi sorunlar nedeniyle 1886 yılında açılabilen okulun ilk müdürü yazar ve düşünür Minas Çeraz.

Ermeni cemaat kurumlarından birisi olarak başarılı bir geçmişi olan Getronagan, günümüzde de özel bir konuma sahip. Bütçesi cemaat yardımları ile dengelenmeye çalışılan okulun öğrenci kontenjanı 239. 

Okul, her yıl 200 civarı öğrenciye lise eğitimi veriyor, bugüne dek ise 3 binden fazla mezun verdi. (TY)

ayrımcılık Irkçılık türkiyeli ermeniler Özel Getronagan Ermeni Lisesi
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