Okullar açılırken: Eğitim enflasyon şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 arttı.

Yılbaşından bu yana fiyatlardaki artış yüzde 22,07 olurken, kira hesaplamasında kullanılan 12 aylık ortalama yüzde 31,79 olarak hesaplandı.

TÜİK’in endeks verilerine göre yıllık enflasyon Mayıs’taki yüzde 32,61 seviyesinin ardından Haziran’da yüzde 32,11’e, Temmuz’da yüzde 31,75’e ve Ağustos’ta yüzde 31,51’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon üçüncü ay üst üste düşüş gösterdi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2026

Gıdada artış durmuyor

TÜFE sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç grup olan gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat artışları yıllık enflasyonun önemli bölümünü oluşturdu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 39,77 oldu.

Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı sırasıyla 8,12, 5,94 ve 5,01 puan oldu. Böylece üç grubun toplam katkısı 19,07 puana ulaştı.

TÜİK’in 2026 sepet ağırlıklarına göre gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 24,44, ulaştırmanın yüzde 16,62, konut grubunun ise yüzde 11,40. Üç grup birlikte TÜFE sepetinin yüzde 52,46’sını oluşturuyor.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Ağustos 2026

En yüksek yıllık artış eğitimde Ana harcama grupları arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu kalem eğitim hizmetleri oldu. Eğitimde fiyatlar bir yılda yüzde 53,44 arttı. Eğitimi yüzde 43,46 ile sağlık, yüzde 39,77 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi. Yükseköğretimde yıllık artış yüzde 102,69 Alt harcama grupları incelendiğinde yükseköğretimdeki fiyat artışı dikkat çekti. TÜİK verilerine göre yükseköğretim eğitimi Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 25,37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 102,69 arttı. Yıllık bazda ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde artış yüzde 115,94’e ulaşırken, yumrulu sebzelerde yüzde 165,47’lik artış kaydedildi.

Aylık artışta ulaştırma ve eğitim ilk sırada

TÜFE sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç grubun aylık değişimleri de belli oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,22 arttı. Ulaştırmadaki aylık artış yüzde 4,82’ye ulaşırken, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda fiyatlar yüzde 2,26 yükseldi.

Aylık enflasyona ulaştırmanın katkısı 0,82 yüzde puan oldu. Konut grubunun katkısı 0,27, gıda ve alkolsüz içeceklerin katkısı ise 0,06 yüzde puan olarak hesaplandı.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Ağustos 2026

Okullar açılırken eğitimdeki artış dikkat çekici Ağustos ayındaki artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitim hizmetleri bir ayda yüzde 8,62 arttı. Alkollü içecekler ve tütün de yüzde 6,89 zamlandı. Okul masrafı büyüyor: Eski çanta dikiliyor, yedek forma alınamıyor Giyim ve ayakkabı ise ana gruplar arasında fiyatların aylık bazda gerilediği tek grup oldu. Bu gruptaki düşüş yüzde 3,54 olarak gerçekleşti. Motorin bir ayda yüzde 14 arttı Ulaştırmadaki aylık yüzde 4,82’lik yükselişin alt kırılımlarında akaryakıt kalemleri öne çıktı. Motorin fiyat endeksi Ağustos’ta aylık yüzde 14,07, benzin yüzde 9,14, kişisel ulaşım araçlarında kullanılan diğer yakıtlar yüzde 8,08 arttı. Motorindeki yıllık artış yüzde 52,33, benzindeki yıllık artış ise yüzde 36,34 oldu. Alt sınıflar arasında Ağustos’taki en yüksek aylık artış yüzde 56,26 ile yurt dışı hava yolu yolcu taşımacılığında görüldü. En sert aylık düşüş ise yüzde 21,50 ile diğer taze meyvelerde gerçekleşti.

174 alt sınıfın 134’ünde fiyatlar arttı

TÜİK’in takip ettiği 174 alt sınıfın büyük bölümünde ağustos ayında fiyat artışı kaydedildi.

Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması’na (COICOP 2018) göre 134 alt sınıfın endeksi yükseldi. 35 alt sınıfta fiyatlar gerilerken, beş alt sınıfta değişiklik olmadı.

(HA)