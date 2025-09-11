Okulda ücretsiz gıdaya erişim 'öğrenme krizine' çözüm olabilir

Dünya genelinde 129 milyon çocuğa ulaşmak için hükümetlere destek veren ve 21 milyon çocuğa doğrudan okul yemeği sağlayan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) “Dünyada Okul Yemekleri Durumu” adlı raporunu yayınladı. Okulda ücretsiz gıdaya erişim sağlayan çocuk verisinde dört yıl içinde %20’lik bir artış yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda ilk kez yayımlanan yeni kanıtlar okulda yemek sağlanmasının matematik ve okuryazarlıkta daha etkili bir öğrenme ile bilişsel becerilerde iyileşmeye katkı sağlayarak 'Öğrenme Krizine' çözüm olabileceğini gösterdi.

Ücretsiz okul yemeklerinin okula devamlılığı artırdığını belirten rapor yeni araştırmalar ile birlikte okulda sağlıklı gıdaya erişimin eğitim kalitesini iyileştirmede de etkin olduğunu ortaya koydu.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"

“Daha fazla hükümeti katılmaya teşvik ediyoruz”

Okulda beslenmenin bir tabak yemekten çok daha fazlası olduğunu belirten WFP İcra Direktörü Cindy McCain programın “yoksulluk koşullarındaki çocuklar için fırsat eşitliği temelinde bir adım” anlamını taşıdığını ifade etti. McCain okullarda beslenme desteği sunmayan ülkelere de çağrı yaptı:

“Bu programların, gelecek nesillerin uzun vadeli sağlık, eğitim ve ekonomik refahını iyileştirmek için herhangi bir ülkenin yapabileceği en akıllı ve en uygun maliyetli yatırımlardan biri olduğu kanıtlanmıştır. WFP, Okul Yemekleri Koalisyonu aracılığıyla kurulan dönüştürücü ortaklıklar için minnettardır ve daha fazla hükümeti bu küresel harekete katılmaya teşvik ediyoruz."

Yatırım dört yılda iki katına çıktı

Raporda okul yemekleri için küresel fonlamanın iki katına çıkarak 2020’de 43 milyar dolar iken 2024’te 84 milyar dolara yükseldiği bu fonlamanın %99’unun artık ulusal bütçelerden geldiği açıklandı. Rapordaki değerlendirmeye göre bu durum okul yemeklerinin artık bir dış yardım programı olarak değil güçlü bir kamu politikası olarak görüldüğünü gösteren önemli bir değişim işareti.

WFP desteği en çok ihtiyaç duyulan ülkelere göre belirlendi. Düşük gelirli olarak tanımlanan Kenya, Madagaskar, Etiyopya ve Ruanda'da son iki yıl içinde okul yemekleri alan çocuk sayısı %60 arttı. Afrika, bu artışın öncüsü oldu ve şimdi 20 milyon Afrikalı çocuk, ulusal okul yemekleri programları aracılığıyla besleniyor.

WFP ve 140’tan fazla ortak tarafından desteklenen Okul Yemekleri Koalisyonu’nun çabaları sayesinde ulusal okul yemekleri politikalarına sahip ülke sayısı 2020’den bu yana ise 56’dan 107’ye çıktı.

Yeni öğretim yılı başladı: Fırsat eşitsizliği nelere sebep oluyor?

Belirgin ilerlemelerin kaydedildiği program yalnızca çocukları destekleme de kalmıyor aynı zamanda çevre dostu diyetleri teşvik ediyor ve karbon salınımını azaltıyor.

Rapor, 18-19 Eylül tarihlerinde Brezilya’da yapılacak ikinci Okul Yemekleri Koalisyonu Küresel Zirvesi öncesi yayımlandı.

Türkiye'de durum nasıl? Türkiye’de çocukların %43,6’sı yoksulluk koşullarında hayatını sürdürürken her 3 çocuktan 1’i okula yetersiz şekilde beslenerek gidiyor. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı araştırmaya göre; çocuk yoksulluğu son 7 yılda yüzde 40 arttı. 25 milyon kişi yoksulluk riski altında ve 171 bin çocuk ailesinin yanında en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu konuda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları okullarda ücretsiz beslenme hakkının sağlanabilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

(NÖ)