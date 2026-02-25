Okulda "selefi andı" görüntülerine soruşturma

İstanbul'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'ndan dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada yayıldı.

Ortaokulda çocuklara selefi andı okutuldu

Cemaat görüntülerle övünmüştü

Arnavutköy'deki okulda öğrencilere okul bahçesinde Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin kullandığı "Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır." ifadelerinin yer aldığı selefi andı okutuldu.

Tevhid Dergisi çevrelerince sloganlaştırılmış bu ifadeler, Halis Bayancuk'un 2020 tarihli bir yazısında geçiyor. Dergi ise IŞİD ve El-Kaide bağlantılarıyla gündeme gelen ve Halis Bayancuk'un (Ebu Hanzala) liderliğini yaptığı "Tevhid ve Sünnet Cemaati"nin yayın organı olarak tanınıyor.

Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi

"İdari işlem yapılacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

