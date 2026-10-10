“Okulda ölmek istemiyoruz” diyen öğretmene disiplin cezası

Okullarda art arda yaşanan şiddet olayları eğitim emekçilerinin tepkisine neden olurken okulların güvenli hale getirilmesini isteyen öğretmenler de disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bunun son örneği, Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy’a verilen disiplin cezası oldu.

Nisan 2026’da Maraş’ta İ.A.M.’nin düzenlediği ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından “Okulda ölmek istemiyoruz” açıklaması yapan Toy hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası istendi.

Açıklamayı sendikal faaliyetleri kapsamında yaptığını söyleyen Toy, bu gerekçeyle savunma vermeyi reddetti. Toy’un cezaya yönelik itirazlarını Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Disiplin Kurulu kabul etti. Ancak Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Toy’a disiplin cezası verdi.

“Bu neyin husumeti?”

Disiplin cezasına tepki gösteren Toy, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a seslenerek kararın gerekçesini sorguladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşam hakkını savunmanın cezalandırılmak istendiğini söyleyen Toy, laik ve bilimsel eğitim mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Toy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“‘Okulda ölmek istemiyoruz!’ sözlerime gösterdiğiniz idari hassasiyet ile makamınızda ağırladığınız cübbeli sarıklı tarikatçılara gösterdiğiniz kabul arasındaki fark, kamuoyunun dikkatinden kaçmayacaktır. Gerçi Sayın Vali, biz sizi bu tercihlerinizden de tanıyoruz! Ama bugün meselemiz kimi makamınıza buyur ettiğiniz değil, hangi gerekçeyle disiplin cezası verdiğinizdir.

Yoksa asıl meseleniz, laik, bilimsel, kamusal ve Cumhuriyetçi eğitim konusundaki tavizsiz duruşumuz mu? Cumhuriyetin öğretmenleri olarak tarikatlara teslim edilmeyen, bilimin rehberliğinde bir eğitim sisteminde ısrar etmemiz mi cezalandırılmak isteniyor?”

“Cumhuriyetin öğretmenleri susmaz”

BirGün'deki habere göre, Toy, disiplin cezasının kendisini savunduğu değerlerden vazgeçiremeyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Şunu da çok iyi bilin. Dün neyi savunduysam bugün de aynı yerdeyim! Cumhuriyetin okullarını, laik ve bilimsel eğitimi, öğretmenlerin onurunu, çocukların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğim.

Ne disiplin cezalarınız ne soruşturmalarınız ne de makamlarınızın gücü, beni inandığım değerlerden bir adım geri attırabilir! Çünkü ben gücümü Cumhuriyetin değerlerinden, öğretmenlerin haklı mücadelesinden alıyorum.

Cumhuriyetin öğretmenleri susmaz, laik eğitim mücadelesinden vazgeçmez, çocukların geleceğini karanlığa teslim etmez!”