Okula uyum haftası 7 Eylül’de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırladığı “Okula Uyum Haftası” 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Uyum programı okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflarda 7-11 Eylül arasında beş gün, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarında ise 7-9 Eylül arasında üç gün uygulanacak.

MEB, programın öğrencilerin yeni okullarını, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve öğrenme ortamlarını tanımalarını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı.

Okul öncesi için hazırlanan programda oyun ve etkinliklere; birinci sınıflarda okulun işleyişini ve günlük rutinleri tanımaya; beşinci sınıflarda ise yeni ders düzeni, branş öğretmenleri ve öğrenme ortamlarına uyuma yönelik çalışmalar yer alacak.

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Aileler de programa katılacak

Bu yılki uyum programında ailelerin sürece katılımına da yer veriliyor. MEB’in “Ailemle Okul Yolu Programı” kapsamında başlayan aile katılımı çalışmalarının yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacağı, eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Kamuda çalışan anne veya babadan biri, talep etmesi halinde çocuğunun uyum eğitimine katılabilmek için okulun ders saatlerine uygun biçimde ve üç saati aşmamak üzere idari izinli sayılabilecek. Düzenleme kamu çalışanı velileri kapsıyor.

MEB’in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi başlayacak.

(NÖ)