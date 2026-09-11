Okul Yemeği Koalisyonu: Kantin değil, yemekhane okulun bileşeni olmalı

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların okulda beslenme hakkına ilişkin açıklama yaptı.

Koalisyon, okul kantinlerindeki yeni fiyatların gündeme gelmesine dikkat çekerek, tartışmanın kantin fiyatlarıyla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Asıl okul bileşeni kantinler değil, yemekhaneler olmalıdır” denildi. Koalisyon, özel okullarda ve sınırlı sayıdaki devlet okulunda öğle yemeği verilirken devlet okullarının büyük bölümünde öğrencilerin ücretsiz öğün imkanına erişemediğini belirtti.

Kantinlerde yüzde 6,2 zam: Ayran 30, tost 100 lira

“Beslenme kamu kurumlarının sorumluluğunda”

Koalisyon, yetersiz beslenmenin çocukların sağlığı ve eğitim yaşamı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini vurgulayarak sağlıklı beslenmenin temel bir çocuk hakkı olduğunu belirtti.

Her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeğine ve temiz suya erişebilmesi gerektiğini söyleyen Koalisyon, bunun dönemsel bir sosyal yardım uygulaması olarak değil, kalıcı bir kamu politikası olarak ele alınmasını istedi.

Koalisyon, uygulamanın ailelerin gelir durumuna göre çocukları ayıran bir model yerine tüm çocukları kapsaması gerektiğini savundu.

İlk aşamada bütün devlet okullarında ücretsiz okul yemeği programının hayata geçirilmesini isteyen Koalisyon, gerekli altyapının genel bütçeden sağlanması çağrısı yaptı.

Türkiye’de okul yemeği bir lütuf değil, temel bir haktır

Okul yemeği için Meclis’teki teklifler komisyonda

Okullarda ücretsiz yemek ve su sağlanmasına ilişkin daha önce de Meclis’e kanun teklifleri sunuldu.

2023’te TBMM’ye sunulan bir teklifte, tam gün eğitim veren devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün yemek ve sınırsız içme suyunun ücretsiz sağlanması öngörüldü. Teklif halen Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda bulunuyor.

Okul öncesi dahil tüm çocuklara ücretsiz kahvaltı, ara öğün ve öğle yemeği sağlanmasını öngören bir başka teklif de komisyonda bekliyor.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, mart ayında Dünya Okul Yemekleri Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada da milyonlarca çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekmiş, ücretsiz okul yemeğinin evrensel bir kamu politikası haline getirilmesini istemişti.

ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ “Ücretsiz okul yemeği sosyal yardım değil eşitlik politikasıdır”

“Eğitim, sağlık ve sosyal politikalarla birlikte ele alınmalı”

Koalisyon, okul yemeği politikasının yalnızca eğitim alanıyla sınırlı düşünülmemesi gerektiğini belirterek sağlık, sosyal koruma, yerel tarım ve iklim politikalarıyla birlikte ele alınması çağrısında bulundu.

Yeni eğitim yılı öncesinde merkezi yönetim, yerel yönetimler ve eğitim alanındaki tüm aktörlere seslenen Koalisyon, çocukların ücretsiz okul yemeği ve temiz suya erişiminin kalıcı ve sürdürülebilir biçimde güvence altına alınmasını istedi.

(NÖ)