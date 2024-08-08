Bir çocuk, bir denizi kurtarabilir. Çevreci bir çocuğun zor durumda olan istiridyeleri nasıl kurtardığının masalı...

İstiridye deyip geçmeyin, litrelerce deniz suyunu kendi başına temizleyen, insanlara inci ve deniz ipeği hediye eden ve varlıkları Antik Mısır döneminden beri bilinen deniz canlıları.

Masal bittiğinde her zaman umudun var olduğunu, çocukların çevreye olan duyarlılıkları ile nasıl birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz.

-Denizin içinde ateş böcekleri mi var anne?

-Bu ışık, milyonlarca planktonun yani gözle görülemeyen ancak mikroskopla görülen deniz canlılarının bir araya gelmesinden dolayı oluşur, Pupi. Yakamoz, denir buna. Gözle görülemeyen şeyler bile birbirini severek bir araya geldiğinde böyle güzellikler oluyorsa, gözle görülen şeyler de birbirini severek, mutlu ederek bir araya gelse kim bilir nasıl güzellikler oluşur?

Oku Yayınevi’nin ilk çocuk kitabı “Pinna Pupi Ve Denizin Altın İpeği” okurla buluştu. Fatma Banu İşler’in yazdığı kitap, meraklı çocuk okuyucular için tam bir yaz okuması niteliğinde.

Ayrıca, yayınevi kitaba dair şu bilgiyi paylaştı:

“Yazarımız daha önce 2021 yılında "Küçük Pinna Pupi Ve Denizin Altın İpeği" adında bir kitap yazmış ve o dönemde Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından ayın kitabı seçilmişti ancak o zamanki Çılgın Panda Çocuk Yayınları kitabı istenen şekilde basmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise biz Oku Yayınevi olarak resimli ve kalın ciltli olarak kitabı yeniden "Pinna Pupi Ve Denizin Altın İpeği" adıyla yayınladık.”

BİA Çocuk Kitaplığı: Çocuklara ve gençlere yeni bir pencere

(EMK)

“Pinna Pupi Ve Denizin Altın İpeği”, Fatma Banu İşler, Oku Yayınevi, 2024, 44 Sayfa