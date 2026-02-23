ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 16:36 23 Şubat 2026 16:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 17:18 23 Şubat 2026 17:18
Oktay Saral'dan Hadise'nin UNICEF videosuna: Ülkenin itibarı zedeleniyor

Hadise’nin UNICEF’in Ramazan bağış kampanyası için hazırladığı videoda “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya” ifadelerine tepki gösteren Oktay Saral, Türkiye’nin “yardıma muhtaç ülkeler” arasında gösterildiğini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırladığı Ramazan temalı yardım videosunda yer alan Hadise, kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada hedef gösterildi.

Saral'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

(NÖ)

unıcef hadise ramazan ayı derin yoksulluk
