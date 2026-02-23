Oktay Saral'dan Hadise'nin UNICEF videosuna: Ülkenin itibarı zedeleniyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırladığı Ramazan temalı yardım videosunda yer alan Hadise, kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada hedef gösterildi.

Hadise, söz konusu videoda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı. UNICEF en zor durumdaki çocukların her zaman yanında. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için, Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Söylem iyi niyetli değil"

Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Saral, “Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur” mesajını paylaştı.

Saral'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

