HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:41 13 Ocak 2026 11:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 11:46 13 Ocak 2026 11:46
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Fotoğraf: Gazeteci Batuhan Serim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

NTV’nin haberine göre, Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimlerin Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş ve Selen Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu Oktay Kaynarca Emel Müftüoğlu
