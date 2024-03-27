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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 15:40
4 dk Okuma

Okmeydanı'nda hastanede doktordan LGBTİ+'lara sözlü, anestezi teknikerinden kadınlara fiziki saldırı

Kadınlara, LGBTİ+’lara ve sendikal faaliyet yürüten sağlık çalışanlarına cinsiyetçi, ayrımcı söylemler sarf eden M.Ş., hakkında tutanak tutuldu. Hakkında soruşturma açılması için Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Ayrıca, hukuki süreç de başlatıldı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Okmeydanı'nda hastanede doktordan LGBTİ+'lara sözlü, anestezi teknikerinden kadınlara fiziki saldırı

İstanbul’da Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Diş Hekimi M. Ş. isimli erkek diş hekimi, 18 Mart Pazartesi günü Cerrahi kliniği ortak dinlenme alanında bulunan panoda asılı olan SES Sendikası’nın 8 Mart bildirisini yırtıp attı. Üstüne, kadınlara, LGBTİ+’lara ve sendikal faaliyet yürüten sağlık çalışanlarına cinsiyetçi, ayrımcı söylemler sarf etti.

M.Ş., hakkında tutanak tutuldu.

Olayın taraflarının dinlenmesi için 25 Mart’ta bir araya gelineceği sırada asansörde gördüğü işyeri temsilcisine de hakaretler eden M.Ş., sözlü saldırılarına başka bir personelin müdahalesine son verdi.

M.Ş.’nin sözlü ve fiziki saldırılarına dair bugün Beyoğlu’ndaki Eğitim Sen’de açıklama yapan SES üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurduklarını bu kişi hakkında idari soruşturma yapılmasını istediklerini açıkladı. Açıklamaya Toplumcu Diş Hekimleri'nden Davut torlak da destek verdi. 

“LGBTİ+ propagandası yapmayacaksınız”

SES emekçileri adına açıklamayı okuyan Ebru Erdem şunları söyledi:

*İş yeri temsilcilerimiz, önceki tutanağı tutan ve M. Ş.’in de görev yaptığı aynı klinikte görev yapan üyemizin yanına gidip yaşananları aktarmış tam da çıkmak üzereyken ve kendisiyle muhattap olunmamışken, odasından bir hışımla çıkarak, ikisi iş yeri temsilcisi  ve biri üyemiz olmak üzere 3 kadın sağlık  emekçimizin üzerine yürümüş “Ya Sen LGBT’nin ne olduğunu bilmiyor musun? Sapıklık! LGBT falan demeyeceksin benim yanımda sapıklık yapanlarla uğraşmak zorunda değilim! Devletin hastanesinde bana LGBT propagandası yapmayacaksınız. Terör propagandası da hiç istemiyorum. Vatan haini! Defolun, çıkın!” cümlelerini kullanarak, tamamen hezeyanlarının propagandasına yönelik, ayrıştırıcı ve mesnetsiz ithamlarını hastalarında bulunduğu kamuya açık alanda yüksek sesle ve öfkeyle dile getirmiştir.

“Saldırıyı kınıyoruz”

*Tam bu arada Anestezi Teknikeri N. D. Temsilcimizin üzerine koşarak fiziksel şiddet uygulamıştır. Olay hakkında gereken tutanaklar tutulmuş, adli makamlara iletilmek üzere hukuki süreç başlatılmıştır. Sendikal faaliyetimizi ve örgütlenmemizi sabote etmeye ve bizi kriminalize etmeye yönelik bu menfur saldırıyı kınıyoruz.

*Kamu düzenini, toplum huzurunu, iş barışını bozmaya yönelik esas itibariyle nefret söylemini hedefleyen, toplumu belli bir kesime karşı kin ve düşmanlığa tahrik eden, farklılıklar üzerinden emekçileri birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa ve kin beslemeye alenen kışkırtan bu ve benzeri her türlü provokasyona karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak demokrasi ve emek mücadelesinin bir bütün olduğunun farkında

Talepler

Bilinmelidir ki sendikamız:

a-    Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,

b-    Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini,

c-    Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasına katkıda bulunmayı, her tür baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak hedefiyle faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskıya karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etmeyi,

d-    Halka eşit, etkin, nitelikli, ücretsiz, anadilinde ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve sosyal hizmet verilmesini,

e-    Çalışanların sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı, Sınırsız örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkını içeren; genel ve demokratik bir sendika yasasının çıkartılmasını, iş güvencesi ve sosyal güvenliğin sağlanmasını, Emekçilerin birliğini sağlamaya yönelik her türlü çabanın gösterilmesini,

f-     Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ve kadınların sendikal yaşama aktif katılımının sağlanmasını,

g-     Ekolojik dengenin, tarihi ve kültürel çevrenin korunması için mücadele ederek, sermayenin toplumsal - ekonomik çıkarları ve politikaları nedeniyle ve çarpık sanayileşme sonucunda bozulan ekolojik dengenin, yok olan tarihi – kültürel çevrenin insan yaşamına uygun bir şekilde düzenlenmesi hedefiyle mal ve hizmet üretimi süreçleri içinde zarar görmemesini sağlayacak demokratik sendikal inisiyatiflerin geliştirilmesini,

h-    Hizmet kolumuzda çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, tüm çalışanların sağlık ve sosyal hizmet çalışanları statüsüne alınmasını,

i-      İş yaşamında engellilerin çalışmalarının önüne engeller çıkarılmasını önlemeyi, göçmen, mülteci ve sığınmacılar ile ağır insan hakları ihlalleri mağdurlarının hakları ile ilgili çalışmalar yapılmasını amaçlar.

(EMK)

okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi SES Aksaray Şubesi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası sağlık çalışanları eylemi sağlık çalışanları özlük hakları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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