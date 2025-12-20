Okan Karacan’dan GAİN Medya soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan sunucu ve oyuncu Okan Karacan, yaşananlara ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol

Karacan, Jandarma Komutanlığı’na çağrılmasının bir gözaltı işlemi olmadığını, yalnızca ifade vermek amacıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Başsavcılığın “kara para aklama”, “yasa dışı bahis” ve “suç örgütü kurma” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, işlemlerin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Süreç sonunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Görevlerini büyük bir profesyonellik ve saygıyla yerine getiren Jandarma teşkilatına, insan hakları ve insani değerler doğrultusunda sergiledikleri yaklaşım için teşekkür ediyorum. Bu süreçte titizlikle çalışan tüm yetkililere ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Açıklamasında ailesine ve yakın çevresine de özel bir yer ayıran Karacan, destek mesajlarıyla ayakta kaldığını söyledi:

“Bu süreçte her an yanımda olan ailem ve dostlarım, verdiğiniz destek bana büyük güç verdi. Minnettarlığımı kelimelerle anlatmam zor. Yaşadıklarım sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem.”

Karacan ayrıca avukatlarına da teşekkür ederek, “Sevgili avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a emekleri ve destekleri için saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kamu oyuna sevgi ve saygılarımla basın açıklamı izleyebilirsiniz sevgile... https://t.co/An289vb2Zg @YouTube aracılığıyla — Okan Karacan (@karacanokan) December 19, 2025

