ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:41 20 Aralık 2025 10:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.12.2025 10:44 20 Aralık 2025 10:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Okan Karacan’dan GAİN Medya soruşturmasına ilişkin açıklama

Açıklamasında ailesine ve yakın çevresine de özel bir yer ayıran Karacan, destek mesajlarıyla ayakta kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Okan Karacan’dan GAİN Medya soruşturmasına ilişkin açıklama
*Okan Karacan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan sunucu ve oyuncu Okan Karacan, yaşananlara ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol
GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol
18 Aralık 2025

Karacan, Jandarma Komutanlığı’na çağrılmasının bir gözaltı işlemi olmadığını, yalnızca ifade vermek amacıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Başsavcılığın “kara para aklama”, “yasa dışı bahis” ve “suç örgütü kurma” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, işlemlerin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Süreç sonunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Görevlerini büyük bir profesyonellik ve saygıyla yerine getiren Jandarma teşkilatına, insan hakları ve insani değerler doğrultusunda sergiledikleri yaklaşım için teşekkür ediyorum. Bu süreçte titizlikle çalışan tüm yetkililere ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Açıklamasında ailesine ve yakın çevresine de özel bir yer ayıran Karacan, destek mesajlarıyla ayakta kaldığını söyledi:

“Bu süreçte her an yanımda olan ailem ve dostlarım, verdiğiniz destek bana büyük güç verdi. Minnettarlığımı kelimelerle anlatmam zor. Yaşadıklarım sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem.”

Karacan ayrıca avukatlarına da teşekkür ederek, “Sevgili avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a emekleri ve destekleri için saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Okan Karacan Gain Medya
ilgili haberler
GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol
18 Aralık 2025
/haber/gain-medya-sorusturmasi-uc-kisi-tutuklandi-karacan-a-adli-kontrol-314635
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol
18 Aralık 2025
/haber/gain-medya-sorusturmasi-uc-kisi-tutuklandi-karacan-a-adli-kontrol-314635
Sayfa Başına Git