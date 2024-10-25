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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 12:35
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ÖHD’li avukata duruşma sırasında gözaltı

DİAYDER davasında duruşmayı bölen polis, ÖHD’li avukat Bedirhan Sarsılmaz’ı gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ÖHD’li avukata duruşma sırasında gözaltı

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) başkan, yönetici ve üyesi 22 din adamı hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 18’inci duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nin 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

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MA’nın aktardığına göre, devam eden duruşma sırasında içeri giren polis, duruşmada bulunan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Bedirhan Sarsılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı olduğunu söyledi. Avukat Sarsılmaz, müvekkiline ilişkin savunmasını yaptıktan sonra gözaltına alındı.

“Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınan Sarsılmaz, Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sarsılmaz’a ilişkin 24 saatlik avukat görüş kısıtlılığı olduğu öğrenildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
öhd DİAYDER davası
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/haber/diayder-in-kapisi-muhurlendi-264894
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