ÖHD’den Kobanî davasına katılım çağrısı

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), 16 Mayıs’ta karar duruşması görülmesi beklenen Kobanî davasına dair yazılı açıklama yayımladı.

ÖHD, açıklamasında, yargılanan siyasetçiler için dayanışma çağrısı yaptı:

“Geçmiş dönem Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın, seçilmiş belediye eş başkanlarının, vekillerin ve geçmiş dönem HDP MYK üyelerinin yargılandığı ve IŞİD vahşetine karşı onurlu duruş sergileyen siyasetçilerden intikam alma davası olan Kobanî Kumpas Davasında karar duruşması 16 Mayıs 2024 tarihinde Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonunda görülecektir.

Bu hukuk kumpasını bir kez daha boşa çıkarmak için tüm meslektaşlarımızı, hukuk örgütlerini ve demokratik kamuoyunu demokratik siyasetten yana saf tutmaya, davayı izlemeye ve yargılanan siyasetçilerle dayanışmaya davet ediyoruz.”

TIKLAYIN - Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

(AS)