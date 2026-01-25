ÖHD: Uluslararası toplum Rojava’nın hukuki ve siyasi statüsünü tanısın

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) Kuzey ve Doğu Suriye’deki (Rojava) saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, BM İnsan Hakları Komitesi, İşkenceye Karşı Komite, Avrupa Konseyi Başkanlığı, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin de bulunduğu 300’den fazla kişi/kurum ve kuruluşa 23 Ocak 2026 tarihinde acil çağrı yaptı.

Saldırılarla birlikte uluslararası hukuk kurallarının da ihlal edildiği kaydedildi.

"Rojava’nın statüsü tanınsın"

Çağrı metninde şu hususlar öne çıktı:

1- Rojava’ya yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve Rojava’ da yaşayan halkların can güvenliğinin sağlanması için acil müdahalede bulunulması, 2- Suriye Geçici Hükümeti’ ne saldırıları derhal sonlandırması için gerekli tepkinin gösterilmesi ve uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesi, 3- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk mekanizmasını çalıştırarak suçlara ilişkin soruşturma başlatması için her türlü etkili mekanizmanın işletilmesi, 4- Bölgede sivillerin korunması için güvenli bölgeler oluşturulması ve insani yardım koridorlarının açılması, 5- Uluslararası hukuka uygun olarak Rojava’nın hukuki ve siyasi statüsünün uluslararası toplum tarafından tanınması ve korunması konusunda acil çağrıda bulunuyor, ilgili tüm kurumları ve kişileri gerçekleştiğinde tüm Ortadoğu’ yu içine alabilecek bu katliamı durdurmak üzere harekete geçmesi

"Rojava'da yaşayan halklar yok olma tehlikesinde"

Kürtlere karşı insan hakları hukuku açısından ciddi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini belirten ÖHD Genel Merkezi, uluslararası mekanizmaların harekete geçmediği eleştrisinde bulundu. Saldırılar esnasında birçok IŞİD üyesinin kaçtığı veya saldırıların IŞİD'li tutukluların salıverilmesi tehlikesini doğurduğu belirtildi.

Çağrı metninde, bu süreçte siviller öldürüldüğü, binlerce insanın göçe zorlandığı, demografik yapının değiştirildiği, yargısız infazlar yapıldığı, katliam fetvaları yayınlandığı ve kadınların kaçırıldığı duyuruldu. Bölgenin mevcut koşullarına, "Yaşam alanlarında elektrik, su, internet kesintileri yaşanmış, altyapı tesisleri, hayati tesis ve yapıların yok edildiği aktarılmış, halkın temel gıdaya, tıbbi malzemeye ulaşamadığı kayıtlara düşmüştür." sözleriyle yer verildi.

Suriye-Rojava: Ateşkes 15 gün uzatıldı

Kürtler’in ve Rojava’da yaşayan tüm halkların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklama sorunların hukuki zeminde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

(NÖ)