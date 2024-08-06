ÖHD: Tecrit, tüm cezaevlerinde derinleştirildi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu, 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Ege Bölgesi cezaevlerinde yaşanan hak ihlali raporunu dernek binasında açıkladı.

Mahpuslarla yapılan görüşmeler ve derneğe yapılan başvurularla hazırlanan raporda, şu cezavlerine dair bilgiler yer alıyor:

İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi, İzmir 1, 2, 3, ve 4 Nolu T Tipi Kapalı Hapishaneleri, İzmir 1 ve 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesi, Menemen T Tipi Kapalı Hapishanesi, Bodrum S Tipi Kapalı Hapishanesi, Balıkesir L Tipi Kapalı Hapishanesi, Burhaniye T Tipi Kapalı Hapishanesi, Manisa T Tipi Kapalı Hapishanesi, Akhisar T Tipi Kapalı Hapishanesi.

Hasta mahpuslar

MA’nın haberine göre, raporla ilgili açıklamayı yapan ÖHD Hapishane Komisyonu üyesi Aryen Turan, Türkiye cezaevlerinde hakları ihlallerinin son bulması için ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet kurumunun ulusal ve uluslararası kanunlarca koruma altına alınan yaşam hakkını korumakla üst düzeyde sorumlu olduğunu vurgulayan Turan, cezaevi idaresi, savcılık ve hastane yetkililerinin ise evrensel hukukun dışına çıkarak hasta mahpuslar yaşamını yitirmesine neden olan uygulamalarda bulunduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı ve hükümetin kronikleşen bu sorunun çözümü için herhangi bir adım atmadığını kaydetti:

“Hapishanelerde kanser gibi ağır hastalıkları olan birçok mahpus olmasına ve bu mahpusların içeride tedavi olanaklarının çok kısıtlı olmasına rağmen tahliye veya infaz erteleme hakkı sağlanmıyor. Dışarıda tedavi imkanı ile iyileşme ihtimali olan hasta mahpusların ölümüne sebep olunuyor.”

Şiddet, hakaret, kötü muamele

Mahpusların şiddet, hakaret, kötü muamele ve hak ihlallerine maruz kaldığının altını çizen Turan, şunları söyledi:

“İletişim ve bilgi edinme hakları engelleniyor. Hapishanelere yeni giren mahpuslara çıplak arama dayatılıyor; hastane ve mahkeme sevkleri sırasında da onur kırıcı muameleye maruz kalıyorlar.

Mahpusların diğer mahpuslarla ve aileleriyle iletişim, kitap okuma/yazma hakları, sohbet/spor hakları idarenin keyfi uygulamalarıyla engelleniyor.”

Tekrarlayan koğuş aramaları

Birçok cezaevinde koğuşlarda yapılan aramaların baskın şeklinde ve talan edilerek gerçekleştiğine işaret eden Turan, “Mahpuslar, haftada bir arama yapıldığını, tüm eşyaların dağıtıldığını, gardiyanların aramada sert ve provakatif davrandığını ve kısa zaman sonra tekrar aynı aramalara maruz kaldıklarını beyan ettiler” dedi.

Talepler Turan, taleplerini şöyle sıraladı: · PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinden tüm cezaevlerinde derinleştirilen tecrit politikasına son verilerek aile ve avukat görüşlerinin sağlanması için Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilmeli, avukat vew aile görüşleri yaptırılmalı. · Hapishanelere bağımsız sağlık kurullarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmeli. · Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılarak hapishanelerin incelemeye açılması sağlanmalı. · Yaşanan hak ihlallerine karşı yetkili tüm kurumlar görevini yapmalı.

(AS)